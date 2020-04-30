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30 апреля,
2020
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Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах 1 и 2 мая в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Порывы ветра до 20 метров в секунд прогнозируют синоптики по Томску и области на 1 и 2 мая. В регионе объявлено оперативное предупреждение.


«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сутки 1 мая и ночью 2 мая местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах усиление ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении ГУ МЧС.


Накануне в Томске прошел ураганный ветер. По информации мэрии, Оперативно-дежурная служба зафиксировала восемь аварийных отключений электроснабжения, аварийное отключение холодной воды, остановку на канализационной станции, повреждение светофора, четыре обрыва проводов и 16 упавших деревьев.

К утру 30 апреля все последствия были устранены. 

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