Синоптики предупреждают о сильном ветре и грозах 1 и 2 мая в Томске

Порывы ветра до 20 метров в секунд прогнозируют синоптики по Томску и области на 1 и 2 мая. В регионе объявлено оперативное предупреждение.





«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сутки 1 мая и ночью 2 мая местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозах усиление ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении ГУ МЧС.





Накануне в Томске прошел ураганный ветер. По информации мэрии, Оперативно-дежурная служба зафиксировала восемь аварийных отключений электроснабжения, аварийное отключение холодной воды, остановку на канализационной станции, повреждение светофора, четыре обрыва проводов и 16 упавших деревьев.



К утру 30 апреля все последствия были устранены.