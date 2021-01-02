Синоптики предупреждают о похолодании в новогодние праздники в Томской области
Аномальные морозы ожидаются в Томской, Омской, Новосибирской областях и на юге Красноярского края в ближайшие пять дней. В связи с холодами на 1-6 января в Томской области объявлено оперативное предупреждение.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает это похолодание серьезной метеорологической проблемой, несущей опасность.
Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, – это очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края, – цитирует Вильфанда ТАСС. – Аномалии в течение ближайших пяти дней будут 8-12 градусов со знаком минус и в Тюменской, и в Томской, и в Омской, и Новосибирской областях. Это мощная и сильная волна холода, что, конечно, опасно.
МЧС предупреждает, что в Томской области температура будет доходить до -30…-35°С и ниже. Спасатели советуют позаботиться о пожарной безопасности жилья, следить за всеми видами отопления, стараться не перегружать электропроводку и теплее одеваться.
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