Синоптики предупреждают о похолодании в новогодние праздники в Томской области

Из наиболее серьезных проблем, которые существуют, – это очень длительные и интенсивные холода в Западной Сибири и на юге Красноярского края, – цитирует Вильфанда ТАСС. – Аномалии в течение ближайших пяти дней будут 8-12 градусов со знаком минус и в Тюменской, и в Томской, и в Омской, и Новосибирской областях. Это мощная и сильная волна холода, что, конечно, опасно.