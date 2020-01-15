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15 января,
2020
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Синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре 17 и 18 января

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

17 и 18 января в Томской области ожидаются снег, ветер с порывами до 15-20 м/с, метели, сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Томский гидрометцентр. По информации синоптиков, на дорогах возможны снежные заносы. С 18 января ожидается понижение температуры. В МЧС объявили оперативное предупреждение.

Синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре 17 и 18 января

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. В холодную погоду дальние поездки лучше отменить.


Следует быть предельно осторожными с открытыми источниками огня. Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.


Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. Выходя на улицу, следует одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети.

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