Синоптики обещают в Томске первую декаду июня холоднее нормы и с осадками

Среднедекадная температура, которую прогнозируют синоптики Томского гидрометцентра на первую декаду июня, будет на 1-2 градуса ниже нормы, рассказала Агентству новостей ТВ2 начальник отдела метеорологии Светлана Рюхтина.





Средняя декадная температура в Томской области будет 9-13 градусов тепла.





«Ожидается колебание температуры воздуха ночью от 2-7 градусов до 8-13 градусов. Местами заморозки до 0…-3. Днем от 11-16 до 17-22. В большинстве дней ожидаются осадки, грозы», — рассказала Светлана Рюхтина данные о погоде в Томской области.





В Томске ночные температуры ожидаются от 5-7 до 9-11, днем от 14-16 до 18-20 градусов. В большинстве дней осадки.