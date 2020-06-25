Синоптики обещают томичам ливни и град

Грозы, сильные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду прогнозируют синоптики по Томску и области 27 и 28 июня. В регионе объявлено оперативное предупреждение.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 27 июня и сутки 28 июня по области и г. Томску ожидаются дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС.





Главное управление МЧС России по Томской области советует, что порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций.





Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.