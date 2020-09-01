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01 сентября,
2020
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Новости

Синий Утес или Тахтамышево: где томичи отдыхали летом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В компании МТС проанализировали ТОП популярных мест летнего отдыха томичей. Первое место поделили между собой пляжи, расположенные на берегу реки Обь – от поселка Победа до села Киреевск, на втором месте – район Синего Утеса, на третьем – озерный комплекс поселка Самусь.

Синий Утес
Синий Утес

Самым многолюдным местом летнего отдыха в этом году стали пляжи и базы отдыха в районе Победы и Киреевска. По данным оператора, жители Томска предпочитают отдыхать в прибрежной зоне реки Оби, которая расположена примерно в часе езды от города. Мобильный трафик с наступлением лета здесь вырос в 2,2 раза по сравнению с зимними месяцами. Эта же локация является абсолютным лидером по общему объему скачанного трафика.


На втором месте – район Синего Утеса, который является природным памятником и находится на правобережье Томи. За лето мобильный трафик здесь вырос на 79 %.


Замкнул тройку лидеров озерный комплекс поселка Самусь, состоящий из семи водоемов, расположенных в окрестностях поселка. Каждое озеро имеет свое название и своих поклонников среди томичей. Самым популярным считается озеро Мальцево. Здесь прирост трафика от зимы к лету составил 44 %.


В десятку самых популярных мест для пляжного отдыха также вошли другие пляжи, расположенные преимущественно на берегу Томи: Тахтамышево и Черная речка (парк отдыха «Томское море») и на берегу озера в Березкино (база отдыха «Улыбка»).

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