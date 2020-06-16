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16 июня,
2020
Новости

Синдикат-100 вошел в список «30 информационных героев пандемии»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

«Репортёры без границ» опубликовали список «30 информационных героев пандемии», которые «спасают жизни». Среди них есть и российские журналисты.


В список попали журналисты и издания, которые рассказывают об эпидемии вопреки давлению властей или общественного мнения. Здесь оказались журналисты, исследующие закрытые данные и  рассказывающие о проблемах.


Россию представляет «Синдикат-100»  — объединение российских медиа, которые публикуют мнения врачей и  пациентов рассказы о реальном положении дел в российской медицине, которое часто не отражается в официальных сообщениях властей.


Репортеры без границ – международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии, которые подвергаются заключению или преследованиям за выполнение своей работы, а также придает огласке случаи плохого обращения и пыток, применяющиеся к ним во многих странах. Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы.


Синдикат-100 — объединение российских медиа, созданное в феврале 2020 г. ТВ2 входит в «Синдикат-100» с момента создания объединения.


Ссылки по теме:


Обращение Синдиката-100 к своим читателям, зрителям, слушателям


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