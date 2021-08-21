Заявление «Синдиката-100»: настоящие иноагенты в Кремле сидят

Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал «Дождь», издание «Важные истории» и семь журналистов. В Госдуме прокомментировали, что включение их в реестр иноагентов, никак не препятствует свободе слова. В поддержку коллег Агентство новостей ТВ2 публикует заявление независимых СМИ «Синдикат-100».

«Очередная новость на исходе недели. Телеканал «Дождь» и «Важные истории» объявлены иноагентами. Уже не поражает. В безумии этом есть система. Российская власть последовательно награждает этим ярлыком наиболее качественные медиа, которые позволяют себе рассказывать о происходящем в России самостоятельно, не ожидая на то кремлевских методичек. Таким образом, ярлык «иностранного агента» стараниями властей все более становится знаком качества. Мы понимаем, что бессмысленно обращаться к тем, кто инициирует это безумие, с требованием его остановить. Мы понимаем, что сегодняшние получатели статуса иноагента - не последние. Мы понимаем, что есть задача поставить всю российскую прессу под полный государственный контроль. Мы выражаем солидарность с коллегами из «Дождя» и «Важных историй». Мы будем продолжать свою работу в соответствии с принципами честной журналистики, что бы на этот счет не решали в Кремле. Люди, которые принимают эти решения давно не понимают страны, в которой живут. И действуют не в ее интересах. Если разобраться по существу - настоящие иноагенты они, а не медиа, к которым прикрепляется сегодня этот ярлык».

Напомним, в августе 2021 года о своем закрытии объявили сразу три проекта: «МБХ Медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки». Перед этим их сайты были заблокированы Роскомнадзором. Ведомство сослалось на связь с организациями, признанными нежелательными на территории России.

С апреля иноагентами были признаны «Медуза», VTimes и The Insider. Издание «Проект» стало нежелательной организацией. Многие журналисты попали в число иноагентов персонально.

Объединение независимых СМИ «Синдикат-100» создано в 2020 году с целью привлечь внимание к общественно значимым темам. Важные для страны проблемы участники освещают совместно. Среди них: «Эхо Москвы», «Новая газета», Znak.com, «Агентство новостей ТВ2», «Дождь», Тайга.инфо, «Свободные новости», «7×7» и другие.

* – издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.