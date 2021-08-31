Силовики в России получат перед выборами 15 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах сотрудникам силовых структур. Сотрудники МВД, ФСИН, таможни, Росгвардии, прокуроры, сотрудники Следственного комитета и приставы получат по 15 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Столько же получат военнослужащие по контракту и курсанты военных образовательных организаций. Ранее власти заявляли, что по 15 тысяч рублей получат только военные.

Деньги переведут в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.

Добавим, что выплата для пенсионеров составит 10 тысяч рублей.