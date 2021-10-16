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Силовики провели обыск в новосибирском Институте лазерной физики по делу о фиктивном контракте

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Новосибирские полицейские провели обыск в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. Главу института Алексея Тайченачева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК), пишет НГС со ссылкой на самого Тайченачева.

«Они считают, что институт в 2017 году заключил неправомерный договор. В связи с этим проводятся действия. Я сейчас в институте, жду окончания обыска», — рассказал глава института. 

Как сообщают «Континент Сибирь» и «Тайга.инфо» со ссылкой на собственные источники, речь идет о контракте на 2 млн рублей между Институтом лазерной физики и «Сибирским лазерным центром». Его Тайченачев заключил якобы по просьбе научного руководителя института Сергея Багаева, являющегося в то же время гендиректором «Сибирского лазерного центра».

Источники уверены: Тайченачев знал, что у лазерного центра нет собственных ресурсов для выполнения работ по контракту, а работать над проектом на самом деле будут сотрудники Института лазерной физики. Таким образом, институт фактически заплатил сторонней компании за работу, которую выполнил самостоятельно.

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