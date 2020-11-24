Силовики просят продлить арест обвиняемому в госизмене ученому Луканину еще на два месяца

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы продлить до 29 января арест томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Поступило ходатайство следствия о продлении ареста Луканину на два месяца, до 29 января», — цитирует издание слова пресс-секретаря суда. Отмечается, что дата судебного заседания пока не назначена.





Ранее сообщалось, что после того, как суд в Томске отправил в СИЗО Александра Луканина, его сразу перевели в «Лефортово». Ни защите, ни семье о переводе никто не сообщил. Позже член ОНК Марина Литвинович рассказала, что Луканин находится в СИЗО «Лефортово». Общаться с правозащитниками он отказался.





Напомним, что 1 октября томского ученого задержали сотрудники ФСБ, обвинив в передаче неких технологий Китаю. Официальных комментариев по поводу задержания Александра Луканина от силовиков до сих пор нет. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».