Силовики пришли в Институт цитологии и генетики после жалобы президенту на низкие зарплаты ученых

Следователи пришли к лауреату президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотруднице Института цитологии и генетики Анастасии Проскуриной, сообщает Тайга.инфо . Ранее она пожаловалась Путину, что майские указы о повышении зарплат ученым до средней по региону не исполняются и она в среднем получает по 25 тысяч рублей в месяц.

Путин публично поручил разобраться. Уже через два дня федеральное правительство заявило, что Проскурина якобы получала в среднем больше, чем она сказала президенту. Не 32 тыс. рублей, а более 44 тыс. Более того, чиновники заявили, что зарплата научных сотрудников должна быть в два раза больше не средней по региону (39 тыс.), что декларировалось в майских указах, а от «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» (33,7 тыс. для Новосибирской области).





На этом фоне Следственный комитет объявил проверку. Но силовики, как узнал «Московский комсомолец», задавали странные вопросы: «Как рассказали нам в институте, Анастасию довольно долго опрашивали. Звучали даже такие вопросы: а кто вас мог подучить рассказать президенту о зарплатах?»





«Вчера [9 февраля] после обеда, по рассказам коллег, Анастасия Проскурина заперлась в своем кабинете и полдня проплакала. Сотрудники сделали вывод: „Настю затравили“», — писало издание 10 февраля.





Других лауреатов президентской премии Евгению Долгову и Екатерину Поттер также вызвали на беседу со следователями. Они находятся в декретном отпуске.





Источник Тайги.инфо, знакомый с ситуацией, подтвердил, что один из вопросов следователей касался того, не «давил ли» кто-нибудь на ученых, чтобы поднять тему зарплат перед президентом.





Кроме того, в ИЦиГ приехал замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Он встретился с молодыми сотрудниками института и спрашивал, «действительно ли у вас зарплаты недостаточно», рассказал другой источник. Ученые сказали, что недостаточно.