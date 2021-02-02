Силовики частично перекрыли центр Новосибирска и главное здание МВД

В центре Новосибирска стоит автозак и несколько автобусов, на улицу вывели сотрудников ОМОНа. На просьбу корреспондента Тайги.инфо объяснить, планируется ли какое-то мероприятие, один из полицейских ответил: «Не будет больше никаких мероприятий».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отказались комментировать, с чем связано перекрытие проходов в будние день. Источник Тайги.инфо в мэрии сообщил, что действия силовиков связаны с судом над Алексеем Навальным.





Сегодня, 2 февраля, суд в Москве должен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный для Алексея Навального по делу по делу «ИВ РОШЕ». За день до окончания испытательного срока по делу 30 декабря 2020 года политика объявили в федеральный розыск. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после реабилитации в Германии. На следующий день в химкинском отделе полиции прошло судебное заседание, по итогу которого политика арестовали на 30 суток. Адвокаты пытались опротестовать решение, но суд оставил его без изменений.



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