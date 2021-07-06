«Силой из машины не выталкивал»: таксист, высадивший пассажирку на трассе, рассказал свою версию событий

Женщина доплачивать отказалась, сказала, что больше денег у нее нет. Произошел конфликт. По словам Людмилы, водитель стал материть ее, пытался вытащить из салона. В итоге путь до дома женщина проделала пешком.

«Водитель проехал еще метров 200 и говорит: я не повезу вас за эту цену. Сказал, что «буду я тут круги наматывать»? И что длительность маршрута увеличилась, и мне надо будет доплатить».

Таксист Денис Баранов, сотрудничавший с сервисом такси «Максим», обратился в редакцию ТВ2 и рассказал свою версию конфликта с томичкой Людмилой Смирновой. Ранее мы рассказывали, что вечером 25 июня Людмила Смирнова заказала такси, чтобы доехать от переулка Лесного до Нефтяной. Путь лежал через развязку, но проезд по ней оказался закрыт.

Денис Баранов работает вахтовым методом, в свободное время подрабатывает таксистом. В частности, с сервисом заказа такси «Максим» сотрудничает с 2015 года. Как он утверждает, за эти шесть лет с ним подобное случилось впервые.

«Я никакой-то быдло-таксист. У меня тоже три высших образования», — говорит Денис.

По его словам, женщина первая начала грубить и отказалась доплачивать за поездку после того, как он попытался ей объяснить возникшую ситуацию с изменением маршрута.

«У меня эта ситуация первый раз произошла. Как работает сервис: вы заказываете такси, указываете точку А и точку В. Программа рассчитывает цену поездки, исходя из кратчайшего расстояния. То есть, на тот момент, цена поездки была с учетом светофора. В тот день открыли прокол, блоки поставили, а программа не обновилась. Получилось, что маршрут был построен без учета тех четырех километров, которые нарисовались после открытия прокола», — объясняет Денис.

По его словам, он объяснил клиентке, что цена итоговая цена поездки поменяется.

«Я сказал, что маршрут поменялся, не по-моей прихоти и не по вашей прихоти, и что стоимость поездки после развилки этой изменится и будет перерасчет. На что услышал ответ "Да вы уроды таксисты, вы за пять рублей удавитесь, вы вообще охренели!". Как мне нужно было на это реагировать? Я работаю на личном автомобиле и хамское отношение к себе не потерплю. Но силу к ней никто не применял. Я прижался к обочине и сказал, что в таком случае я вам отказываю в перевозке. Потом опять посыпались на меня оскорбления. Она начала звонить оператору и только потом предупредила, что включила диктофон. В ответ я открыл дверь и сказал: "Я к вам домой приду, сяду и буду сидеть. Вы что не выгоните меня? Я имею право сидеть у вас дома?», — говорит Денис.

В ходе разговора с журналистом ТВ2 он несколько раз подчеркнул, что физическую силу к женщине не применял. Но признался, что действительно матерился, списав это на эмоции.

«Она до этого предоставила вам запись, я ее прослушал, она не полностью ее предоставила. До этого были оскорбления в мой адрес с ее стороны, плюс она ударила меня сзади по голове. После этого, я сорвался, пошли эмоции, но с силой из машины ее не выкидывал, и матерился я не на нее, просто не сдержал своих эмоции», — объяснил свое поведение Денис.

Он всячески отвергает слова о том, что он выводил ее с силой. По его словам, после неоднократных просьб и уговоров покинуть салон его машины, ему пришлось применить ни сколько силу, а столько смекалку.

«Высадил я ее с помощью хитрости. Я зашел за машину, якобы позвонить. А с другой стороны она была с чемоданом. При том, что чемодан она в багаж не сдала, а сунула в салон. Я взял этот чемодан, вытащил из машины и поставил на стадионе "Буревестник". Там съезд есть. После этого завел машину. Естественно, она без чемодана не останется ведь. Она вышла, я уехал», — говорит Денис.

По словам мужчины, после выхода материала он несколько дней объясняется с контролирующими органами. Денис подчеркивает, что если Людмила обратится в суд, то он будет защищаться. По его мнению, он может привлечь Людмилу к ответственности по статье УК РФ за клевету.