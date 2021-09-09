Сильный ветер в Томске: аварийные отключения и оперативное предупреждение

В Томске городские службы устраняют последствия сильного ветра. По данным на 16 часов 9 сентября из-за порывов ветра упало шесть деревьев, повреждено две электрических опоры, пострадавших нет, сообщает пресс-служба мэрии.

Городские службы устраняют последствия стихии: «Спецавтохозяйство» вывозит упавшие деревья с ул. Трудовой и пр. Ленина, «Горсети» восстанавливают поврежденные электропровода.

В частности, падения деревьев на линии электропередач зафиксированы на ул. Октябрьская, 17/1, Трудовая, 17, пр. Ленина, 237, также дерево упало на торговый павильон по пер.Стрелочный, 1/1, на гараж на ул. Алтайской, 153 и на балконы жилого дома по ул. Салтыкова-Щедрина, 48.

Проезд по основным городским магистралям и бесперебойная работа городского общественного транспорта обеспечены, УК и ТСЖ поручено убрать поваленные деревья и ветки во дворах, а собственникам магазинов и павильонов – с прилегающей территории.

Добавим, что штормовое предупреждение в Томске действует и всю ночь 10 сентября.