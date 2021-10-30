Сильный ветер, метели и гололед обещают томичам в воскресенье

В воскресенье, 31 октября и ночью 1 ноября в Томске и по области синоптики обещают сильный ветер, метели и гололед, предупреждает региональное МЧС.

Порывы ветра, по данным Томского гидрометцентра, будут достигать 17-22 метров в секунду.