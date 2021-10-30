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Сильный ветер, метели и гололед обещают томичам в воскресенье

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В воскресенье, 31 октября и ночью 1 ноября в Томске и по области синоптики обещают сильный ветер, метели и гололед, предупреждает региональное МЧС.

Порывы ветра, по данным Томского гидрометцентра, будут достигать 17-22 метров в секунду.

«Днем 31 октября и ночью 1 ноября по области и Томску ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, сильное отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Похолодание, на дорогах гололедица», — сообщили в МЧС.

Отметим, 31 октября ночью по прогнозам синоптиков температура в Томской области опустится до -3... -8 градусов, а по северным районам до -13 градусов по Цельсию. Днем ожидается до -1…-6, местами воздух прогреется до +4 градусов. В Томске днем в воскресенье обещают 0 ... +2 градуса, ночью -4…-6 ° градусов.

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