Сильный ветер, метели и гололед обещают томичам в воскресенье

В воскресенье, 31 октября и ночью 1 ноября в Томске и по области синоптики обещают сильный ветер, метели и гололед, предупреждает региональное МЧС.
Порывы ветра, по данным Томского гидрометцентра, будут достигать 17-22 метров в секунду.
«Днем 31 октября и ночью 1 ноября по области и Томску ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега, сильное отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Похолодание, на дорогах гололедица», — сообщили в МЧС.
Отметим, 31 октября ночью по прогнозам синоптиков температура в Томской области опустится до -3... -8 градусов, а по северным районам до -13 градусов по Цельсию. Днем ожидается до -1…-6, местами воздух прогреется до +4 градусов. В Томске днем в воскресенье обещают 0 ... +2 градуса, ночью -4…-6 ° градусов.