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Сильный ветер и гололед: томские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

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Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде. Ожидаются сильный ветер и гололед.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 октября по области и Томску ожидаются местами усиление ветра 16-21 м/с, в отдельных районах гололед», — говорится в сообщении МЧС.  

В мэрии Томска отметили, что пескоразбрасывающая спецтехника «ТомскСАХ» находится на дежурстве, в случае гололеда  будет посыпать песчаной смесью перекрестки и путепроводы. 
 
Томичей также просят соблюдать меры личной безопасности и правила дорожного движения при переходе проезжей части и на тротуарах, возле слабо закрепленных конструкций, наружной щитовой рекламы, наклоненных деревьев. Водителям рекомендуется своевременно поменять летние шины на шипованные,  соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Добавим, что в Барнауле штормовой ветер свалил дерево на проезжую часть, опрокинул автобусную остановку и сорвал обшивку с многоэтажного дома, который был построен несколько лет назад.

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