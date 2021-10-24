Сильный ветер и гололед: томские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде. Ожидаются сильный ветер и гололед.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 октября по области и Томску ожидаются местами усиление ветра 16-21 м/с, в отдельных районах гололед», — говорится в сообщении МЧС.

В мэрии Томска отметили, что пескоразбрасывающая спецтехника «ТомскСАХ» находится на дежурстве, в случае гололеда будет посыпать песчаной смесью перекрестки и путепроводы.



Томичей также просят соблюдать меры личной безопасности и правила дорожного движения при переходе проезжей части и на тротуарах, возле слабо закрепленных конструкций, наружной щитовой рекламы, наклоненных деревьев. Водителям рекомендуется своевременно поменять летние шины на шипованные, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Добавим, что в Барнауле штормовой ветер свалил дерево на проезжую часть, опрокинул автобусную остановку и сорвал обшивку с многоэтажного дома, который был построен несколько лет назад.