Сильный пожар произошел в букмекерской конторе Томска

Сильный пожар произошел на улице Мюнниха, в здании, в котором расположены букмекерская контора и два магазина. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания троих человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании поступило 1 июня в 00:27. Уже через четыре минуты первое подразделение 7-й пожарно-спасательной части во главе с начальником караула Сергеем Мирошниченко было на месте. Очевидцы рассказали, что в здании находятся люди.

«Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы вскрыли металлическую дверь запасного выхода гидравлическим инструментом. В сильно задымленном помещении букмекерской конторы пожарные на ощупь находили одного за другим людей, надевали на них спасательные устройства, выносили на улицу и передавали реанимационным бригадам скорой помощи», — сообщается в релизе.





В итоге пожарные спасли троих человек: мужчин 1960 и 2000 годов рождения и молодую женщину. Пострадавшие получили сильное отравление угарным газом. Их доставили в Областную клиническую больницу.