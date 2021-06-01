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01 июня,
2021
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Сильный пожар произошел в букмекерской конторе Томска

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Сильный пожар произошел на улице Мюнниха, в здании, в котором расположены букмекерская контора и два магазина. Сотрудники МЧС спасли из горящего здания троих человек, сообщает пресс-служба ведомства. 

Сильный пожар произошел в букмекерской конторе Томска
Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сообщение о возгорании поступило 1 июня в 00:27. Уже через четыре минуты первое подразделение 7-й пожарно-спасательной части во главе с начальником караула Сергеем Мирошниченко было на месте. Очевидцы рассказали, что в здании находятся люди. 

«Сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы вскрыли металлическую дверь запасного выхода гидравлическим инструментом. В сильно задымленном помещении букмекерской конторы пожарные на ощупь находили одного за другим людей, надевали на них спасательные устройства, выносили на улицу и передавали реанимационным бригадам скорой помощи», — сообщается в релизе.


В итоге пожарные спасли троих человек: мужчин 1960 и 2000 годов рождения и молодую женщину. Пострадавшие получили сильное отравление угарным газом. Их доставили в Областную клиническую больницу.

Караул 7-й пожарно-спасательной части Томска, который выносил людей из горящего здания, а также ликвидировал последствия пожара
Караул 7-й пожарно-спасательной части Томска, который выносил людей из горящего здания, а также ликвидировал последствия пожара
Фото: ГУ МЧС по Томской области

В результате обгорели обшивка здания и крыша, внутри закоптились стены. Площадь пожара составила 189 квадратных метров.


Пожар был ликвидирован в 01:06 силами 30 человек, было задействовано семь единиц техники.


Причина устанавливается.

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