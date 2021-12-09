«Сильная слабость»: в Роспотребнадзоре назвали главные симптомы при омикрон-штамме COVID-19

Она предупредила, что при этих симптомах у пациента могут быть поражены легкие и другие органы, что типично для коронавируса. Однако пока данных у ученых относительно особенностей сиптоматики мало.



Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина отмечает, что у заболевших новым штаммом детей врачи чаще выявляют сыпь. По ее словам, этот симптом проявляется в 15% случаев. У несовершеннолетних, вместе с тем, также пропадает аппетит, повышается температура и болит голова.



При заболевании новым омикрон-штаммом сокращается время до появления пневмонии, рассказал ранее вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. «Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно», — указал он.



Омикрон-штамм обнаружили в ноябре в ЮАР и Ботсване. Южноафриканские медики заметили, что заболевшие им пациенты переносят его легче, чем заболевшие ранее появившимися вариантами вируса. Заболевшие «омикроном» испытывали сильную усталость, однако не теряли вкус или обоняние. По данным на среду, указанный штамм выявлен в 57 странах, в том числе и в России.