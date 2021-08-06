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Главная Новости «СиЛА» перенесла рейсы на север Томской области из-за сильного тумана
Новости

«СиЛА» перенесла рейсы на север Томской области из-за сильного тумана

ТВ2
ТВ2 ТВ2
39 минут назад

Авиакомпания «СиЛА» перенесла два пятничных рейса на север Томской области на 7 августа. На рейсы не попали 27 пассажиров.

Автор:  авиакомпания «СиЛА»

На сайте томского аэропорта сообщается, что рейс авиакомпании Томск — Кедровый перенесли на 08:00 часов 7 августа. Рейс Томск — Каргасок — Новый Васюган вылетит 7 августа в 11:40 часов.

Как рассказал ТВ2 представитель авиакомпания «СиЛА», рейсы на север Томской области перенесли из-за сильного тумана, видимость в котором составила 50 метров. 

В транспортной прокуратуре сообщили, что в общей сложности не попали на два рейса 27 пассажиров. «Всем предложили гостиницу, лишь четыре человека согласились, остальные разъехались, — добавили в прокуратуре. — Ведомство ведет проверку соблюдения прав пассажиров».

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