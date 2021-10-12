«СиЛА» открыла авиасообщение между Томском и Красноярском

Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская Легкая Авиация») открыла авиасообщение между Красноярском и Томском, а также — рейсы по маршруту Иркутск — Усть-Илимск — Красноярск. Все полеты будут совершаться по пятницам, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что все рейсы организованы благодаря субсидированию из федерального бюджета. Так как, по распоряжению Росавиации, авиаперевозчиком определена именно «СиЛА».

Все рейсы выполняются на самолете L-410 с 11 октября.