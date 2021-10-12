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Новости

«СиЛА» открыла авиасообщение между Томском и Красноярском

ТВ2 ТВ2

Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская Легкая Авиация») открыла авиасообщение между Красноярском и Томском, а также — рейсы по маршруту Иркутск — Усть-Илимск — Красноярск. Все полеты будут совершаться по пятницам, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что все рейсы организованы благодаря субсидированию из федерального бюджета. Так как, по распоряжению Росавиации, авиаперевозчиком определена именно «СиЛА».

Все рейсы выполняются на самолете L-410 с 11 октября.

Автор:  «СиЛА»

Напомним, в субботу мы сообщали, что авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты в малые аэропорты в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности.

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