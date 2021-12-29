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«СиЛА» остановит межрегиональные перелеты из-за отсутствия федеральных субсидий

ТВ2 ТВ2

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») решила прекратить межрегиональные перевозки с 2022 года. 

«Все межрегиональные рейсы прекращаются, они субсидировались по федеральной программе „О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров“. Остаются местные перевозки — по субъектам», — сообщил агентству ТАСС совладелец «СиЛЫ» Андрей Богданов.

В частности, будут прекращены перелеты «Иркутск — Чара», «Иркутск — Тында», «Томск — Абакан», «Томск — Барнаул», «Абакан — Кемерово», «Новосибирск — Красноселькуп», «Новосибирск — Тарко-Сале», «Новосибирск — Ноябрьск», «Магадан — Кепервеем», «Магадан — Певек» и «Тында — Владивосток».

«СиЛА» принадлежит Андрею Богданову, Юрию Лапину и Владимиру Миронову. Выручка компании в 2020 году составила около 500 млн рублей, чистая прибыль — 10,7 млн.
 
Авиапарк состоит из самолетов Ан-28 и L-410.

В свою очередь, Богданов прокомментировал ТВ2, что планы расширить маршрутную сеть у него есть.

«В целом на данный момент в Томской области ситуация вполне себе приемлема. Мы выполняли рейсы в Каргасок, Новый-Васюган, Кедровый, а также и в другие области и очень помогали жителям отдаленных пунктов. К сожалению, по некоторым причинам в новом году мы будем вынуждены отменить некоторые рейсы, до лучших времен. Я не могу назвать вам причину, но скажу лишь, что это игра нескольких факторов влияющих на полеты. В перспективе, особенно летом, мы планируем расширить нашу маршрутную сеть, как в Томской области, так и в других регионах», — сказал он.

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