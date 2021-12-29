«СиЛА» остановит межрегиональные перелеты из-за отсутствия федеральных субсидий

В свою очередь, Богданов прокомментировал ТВ2, что планы расширить маршрутную сеть у него есть.

«В целом на данный момент в Томской области ситуация вполне себе приемлема. Мы выполняли рейсы в Каргасок, Новый-Васюган, Кедровый, а также и в другие области и очень помогали жителям отдаленных пунктов. К сожалению, по некоторым причинам в новом году мы будем вынуждены отменить некоторые рейсы, до лучших времен. Я не могу назвать вам причину, но скажу лишь, что это игра нескольких факторов влияющих на полеты. В перспективе, особенно летом, мы планируем расширить нашу маршрутную сеть, как в Томской области, так и в других регионах», — сказал он.