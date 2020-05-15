«Сибуправтодор» досрочно развернул ремонтные работы на подъезде к Томску

В программе ремонта нынешнего года два участка на подъезде к Томску. Это продолжение капитального ремонта 12 километров (с 98 по 110 км), начатого в прошлом году. На объекте выполняют уширение проезжей части с заменой дорожного покрытия на новое из щебёночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22, приводят в нормативное состояние пересечения и примыкания, укрепляют обочины и переустраивают систему водоотвода. Также в рамках капремонта заменят остановочные павильоны и оборудуют пешеходные дорожки для жителей населённых пунктов Калтай, Кафтанчиково и Кандинка. Работы завершатся в октябре нынешнего года. Ещё 47 километров – с 51 по 98 км – к началу августа отремонтируют с устройством тонкослойного покрытия повышенной прочности.

В процессе обновления также два моста в границах Кемеровской области. На мосту через реку Канок на 65 км ремонтируют пролётные строения с переустройством мостового полотна, а также балки, опоры, деформационные швы и барьерные ограждения. Приведут в порядок и подходы к мосту, после чего выполнят ремонт и покраску поверхностей сооружения. Объект введут в эксплуатацию до конца октября 2020 года.





На мосту через реку Лебяжья на км 41 выполняют капитальный ремонт, который включает полную замену балок пролётного строения и опор, укрепление конусов, замену перильного и барьерного ограждения, устройство одежды ездового полотна. Эти масштабные работы рассчитаны на два года. Сейчас мостовики заняты строительством объездной дороги, куда к концу июня будет переключено движение транспорта на весь период ремонтных работ. На остальных объектах ремонта будет действовать режим реверсивного движения.





Посмотреть на карте ремонтируемые объекты можно здесь.