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15 мая,
2020
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«Сибуправтодор» досрочно развернул ремонтные работы на подъезде к Томску

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

ФКУ «Сибуправтодор» досрочно развернуло ремонтные работы на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Из-за теплой погоды  подъезд к городу Томску начали ремонтировать раньше, чем планировалось.

«Сибуправтодор» досрочно развернул ремонтные работы на подъезде к Томску
«Сибуправтодор» досрочно развернул ремонтные работы на подъезде к Томску

В программе ремонта нынешнего года два участка на подъезде к Томску. Это продолжение капитального ремонта 12 километров  (с  98 по 110 км), начатого в прошлом году. На объекте  выполняют уширение проезжей части с заменой дорожного покрытия на новое из щебёночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22, приводят в нормативное состояние  пересечения и примыкания, укрепляют обочины и переустраивают систему водоотвода. Также в рамках капремонта заменят остановочные павильоны и оборудуют пешеходные дорожки для жителей населённых пунктов Калтай, Кафтанчиково и Кандинка. Работы завершатся в октябре нынешнего года. Ещё 47 километров – с 51 по 98 км – к началу августа отремонтируют с устройством тонкослойного покрытия повышенной прочности.

«Сибуправтодор» досрочно развернул ремонтные работы на подъезде к Томску

В процессе обновления также два моста в границах Кемеровской области. На мосту через реку Канок на  65 км ремонтируют пролётные строения с переустройством мостового полотна, а также балки, опоры,  деформационные швы и барьерные ограждения. Приведут в порядок и подходы к мосту, после чего выполнят ремонт и покраску поверхностей сооружения. Объект введут в эксплуатацию до конца октября 2020 года. 


На мосту через реку Лебяжья на км 41 выполняют капитальный ремонт, который включает полную замену балок пролётного строения и опор, укрепление конусов, замену перильного и барьерного ограждения, устройство одежды ездового полотна. Эти масштабные работы рассчитаны на два года. Сейчас мостовики заняты строительством объездной дороги, куда к концу июня будет переключено движение транспорта на весь период ремонтных работ. На остальных объектах ремонта будет действовать режим реверсивного движения. 


Посмотреть на карте ремонтируемые объекты можно здесь.

Транспортного коллапса, как в прошлом году на ремонтируемом участке пока не наблюдается. Возможно, ФКУ «Сибуправтодор» учел прошлогодний опыт и сумел организовать правильно реверсивное движение. А может быть коллапса нет потому, что из-за пандемии коронавируса упал автопоток . Впрочем, ремонт только начался.

Транспортный коллапс на въезде в город в июле 2019 года
Транспортный коллапс на въезде в город в июле 2019 года

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