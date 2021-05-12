«Сибирский мазут» купил НПЗ в Семилужках за 2,2 млрд рублей

«Сибирский мазут» стал единственным участником торгов. Цена за лот была установлена в 2,17 млрд руб.





Лот состоит из нефтеперерабатывающего завода в селе Семилужки в Томской области, в состав которого входит, в том числе, несколько корпусов, малогабаритная котельная, трансформаторная подстанция, электростанция, водозабор, нефтепровод, установки переработки нефти, коммунальная инфраструктура, склад, оборудование, емкости и др. В лот вошло право аренды земли.





В 2019 году начальная цена этого же лота составляла 4,8 млрд руб. Но аукцион не состоялся из-за того, что был наложен запрет на проведение торгов по продаже имущества ООО «Томскнефтепереработка» по иску банка «Траст». В конце марта 2021 года арбитражный суд Томской области снял этот запрет.





ООО «Томскнефтепереработка» было признано банкротом в 2016 году. Экс-главу «Томскнефтепереработки» Андрея Кнауба годом ранее обвинили по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Мошенничество в особо крупном размере. Андрей Кнауб провел год в СИЗО, и, при этом, в итоге его вина так и не была доказана. По всей видимости, дело было не только в невиновности предпринимателя, но и в прекращении материа



По данным «СПАРК-Интерфакс» владельцем компании в настоящий момент является Stroguluda Investment Limited (100%). ООО «Сибирский мазут» зарегистрировано в 2015 году в Горно-Алтайске. Выручка компании в прошлом году составила 472,2 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб.