Сибирский кабель станет тянуть немецкое и турецкое оборудование. Фото

Линию грубого волочения и высокотехнологичное оборудование ввели в эксплуатацию на заводе «Сибкабель». Стоимость импортного оборудования составила 200 млн рублей, еще 400 млн рублей планируется потратить на модернизацию завода в 2020 году. Совокупно за последние два года в модернизацию вложено полтора миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы официально ввели в эксплуатацию три современные крутильные машины и один волочильный стан. Это оборудование позволяет увеличить производительность от двух до четырех раз», — подчеркнул директор «Сибкабеля» Алексей Жужин.





По его словам, на этом оборудовании будет изготавливаться практически вся продукция завода. Так модернизация линии грубого волочения (оборудование закуплено в Германии) позволит увеличить объемы переработки медной катанки в проволоку, из которой делают токопроводящую жилу кабеля.





Крутильные машины двойной скрутки предназначены для скрутки многопроволочной токопроводящей жилы. Также на «Сибкабель» из Турции поставили единственную в Россиию машина клетьевого типа, которая используется для производства горно-шахтного оборудования — шахтный и экскаваторных кабелях резиновой изоляцией.





По данным обладминистрации, «Сибкабель» с 2013 года участвует в реализации дорожных карт по расширению использования томской продукции и технологий для нужд «Газпрома» и «Газпром нефти». Так компания ежегодно поставляет 12-13 тысяч километров нефтепогружного кабеля для нужд «Газпрома». В компании полагают, что модернизация оборудования позволит им подписать еще одну или две дорожные карты. В целом, срок окупаемости составит около четырех лет.





На сегодняшний день в номенклатуре завода более 60 тысяч марок кабелей. В 2016 году завод получил премию правительства РФ в области качества.