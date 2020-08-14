Сибирский филиал Пушкинского музея откроется в Доме офицеров в Томске

По информации пресс-службы белого дома, что касается концепции филиала, то она должна объединить как музейную коллекцию, так и современное молодое искусство, крайне актуальное для университетского Томска, да и Сибири в целом.

«Выбор сделан, мы приступаем к реставрации федерального памятника культуры, который располагается в самом начале Университетской мили Томска. Безусловно, для этого понадобятся значительные государственные и частные инвестиции, и привлечение этих средств – также большая часть нашей работы», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Мы писали, что первый этап реконструкции Дома офицеров завершился в 2016 году. Тогда на эти цели из регионального бюджета выделялось 18 млн рублей. Тогда же в здании появился первый резидент — комитет по охране объектов культурного наследия. В 2017 году планировался второй этап реконструкции — ремонт кровли, но работы перенесли. В 2017 году в здании частично обрушился карниз, после этого для обеспечения безопасности на здании натянули строительную сетку.





Предполагалось, что Дом офицеров на проспекте Ленина, 50 начнут ремонтировать в 2018 году. Планировалось, что работы займут «не один год». Губернатор рассматривал два варианты финансирования проекта: через привлечение крупных компаний, таких как Газпром и Роснефть, а второй — через финансирование из регионального бюджета с привлечением спонсоров. Средства на ремонт здания планировалось заложить в бюджет в 2018 году, но этого не произошло. В 2019 году средства на ремонт Дома офицеров также не были заложены.





Для справки: Здание, которое мы сегодня называем Домом офицеров, построено в 1898-1900-годах на месте сгоревшего гороховского особняка архитектором Константином Лыгиным. Оно возводилось для Общественного собрания, на котором собирался цвет «высшего общества» Томска. Торжественное открытие Общественного собрания состоялось в январе 1900 года. На первом этаже располагались читальня, бильярдная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того как в 1905 году черносотенцами был сожжен театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.