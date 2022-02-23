Сибирский ученый призвал к созданию универсальных нормативов запахов

Урегулирование проблемы неприятных запахов в городах требует создания универсальных нормативов запаха, так как на сегодняшний день не существует формального критерия, чтобы определить запах как неприятный, рассказал ТАСС заведующий лабораторией экологических исследований и хроматографического анализа Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН Сергей Морозов.

«Проблема непросто решается в том числе потому, что нет нормативов на запах. Нет нормативов, чтобы определить, чем пахнет — вином, сыром или навозом. Есть нормативы только на определенные вещества. Есть метод ольфактометрии, который определяет интенсивность запаха, это рассчитывается по веществу "н-бутиловый спирт», — рассказал Морозов.

По его словам, порог восприятия неприятного запаха в сто раз выше, чем нормативы предельно допустимой концентрации. Это касается аммиака, сероводорода, меркаптана.