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Сибирский ученый призвал к созданию универсальных нормативов запахов

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Урегулирование проблемы неприятных запахов в городах требует создания универсальных нормативов запаха, так как на сегодняшний день не существует формального критерия, чтобы определить запах как неприятный, рассказал ТАСС заведующий лабораторией экологических исследований и хроматографического анализа Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН Сергей Морозов.

«Проблема непросто решается в том числе потому, что нет нормативов на запах. Нет нормативов, чтобы определить, чем пахнет — вином, сыром или навозом. Есть нормативы только на определенные вещества. Есть метод ольфактометрии, который определяет интенсивность запаха, это рассчитывается по веществу "н-бутиловый спирт», — рассказал Морозов.

По его словам, порог восприятия неприятного запаха в сто раз выше, чем нормативы предельно допустимой концентрации. Это касается аммиака, сероводорода, меркаптана. 

В последние годы в Томске каждое лето воняет. Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл аграрные предприятия региона, городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура

«Облкомприрода» разработала электронную карту источников запаха в Томске и Томском районе. Сейчас на карте больше 30 объектов, которые вызывают неприятный запах. 

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