Сибирский осетр украсил стену возле Музея славянской мифологии

«Мне кажется, что осетр получился просто потрясающим, — говорит директор музея славянской мифологии Ольга Павлова. — И судя по комментариям в соцсетях и лайкам не только мне. Мы не прилагали особых усилий, а наш осетр уже поплыл по просторам интернета. Я благодарна Паше Богданову и Илье Маломощенко, что у нас получился такой органично вписанный в окружающую среду арт-объект. Здесь есть важная деталь - Паша Богданов сам рыбак и для него это была еще и личная история. У него был проект с рыбами и он меня склонял его продолжить. Но у музея славянской мифологии есть своя идентичность – он замешан на сказках, мифах, былинах, истории сибирского края. И благодаря стилистике художника Ильи Маломощенко, нам удалось соединить наши интересы – любовь к рыбам Паши Богданова и сказочный ершовский образ Чудо-юдо Рыба-кит, который мы считаем кодом русской культуры. Мне, кажется, что это тот самый пример, когда у нас все получилось правильно».