Сибирский осетр украсил стену возле Музея славянской мифологии

Томский стрит-арт набирает обороты. В конце мая в рамках второго паблик-арт фестиваля «мУкА. Склады искусства» возле моста через речку Медичку в Университетской роще, появились новые объекты уличного искусства. Позже после фестиваля Street Vision-2021 в Томске осталось несколько граффити на городских зданиях. Теперь же на стене рядом с Первым музеем славянской мифологии появился мурал сибирского осетра по просьбе директора музея Ольги Павловой.
Идея мурала на стене возле Первого музея славянской мифологии принадлежит его директору Ольге Павловой. С просьбой подоборать художника для этой задачи и придумать концепт она обратилась к руководителю студии Design-orchestra Павлу Богданову. Он и придумал общее направление — нарисовать сибирского осетра. А наполнить его образами из фонда Музея он предложил художнику Илье Маломощенко. Что тот и сделал в характерной для него стилистике.
«Мне кажется, что осетр получился просто потрясающим, — говорит директор музея славянской мифологии Ольга Павлова. — И судя по комментариям в соцсетях и лайкам не только мне. Мы не прилагали особых усилий, а наш осетр уже поплыл по просторам интернета. Я благодарна Паше Богданову и Илье Маломощенко, что у нас получился такой органично вписанный в окружающую среду арт-объект. Здесь есть важная деталь - Паша Богданов сам рыбак и для него это была еще и личная история. У него был проект с рыбами и он меня склонял его продолжить. Но у музея славянской мифологии есть своя идентичность – он замешан на сказках, мифах, былинах, истории сибирского края. И благодаря стилистике художника Ильи Маломощенко, нам удалось соединить наши интересы – любовь к рыбам Паши Богданова и сказочный ершовский образ Чудо-юдо Рыба-кит, который мы считаем кодом русской культуры. Мне, кажется, что это тот самый пример, когда у нас все получилось правильно».
«По исследованиям, осетровые — самые древние из рыб, обитающих на Земле, — рассказывает Павел Богданов. — Их современный облик сформировался в меловой период (85,8—70,6 млн лет назад). Кроме того, что сибирский осётр — наш эндемичный вид (обитает только в Сибири от Оби до Колымы), это очень оригинальная по внешнему виду рыба, похожая больше на ископаемых или мифологичных существ. Что опять же хорошо ложится в концепцию Музея».
Сибирский осетр — не первый арт-объект Илья Маломощенко. На стене деревянного здания неподалеку от медицинского университета можно увидеть его арт-инсталляцию «Распад». Эта работа Ильи посвящена проблеме «застывшего состояния объектов культурного наследия».