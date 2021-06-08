Добрые новости
08 июня,
2021
1
фото
Новости

Сибирские ученые выяснили, что вакцинация может повышать фертильность

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН исследовали влияние вакцинации на репродуктивную систему лабораторных мышей и выяснили, что она может повышать мужскую фертильность, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу института.

Сибирские ученые выяснили, что вакцинация может повышать фертильность

Результаты исследования ученые опубликовали  в Reproduction.


«Этнографические наблюдения давно показали, что народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки (включая вирусов и прочих патогенов), имеют более высокий уровень рождаемости. По-видимому, это один из механизмов популяционной адаптации в ответ на внешнюю угрозу», — рассказали в институте.


Как отметил руководитель центра генетических ресурсов института Михаил Мошкин, схожий процесс и в основе вакцинации - в организм попадает чужеродный белок, а который иммунная система распознает его и вырабатывает антитела. Как показали исследования, от вакцинированных самцов мышей родилось примерно на треть больше потомства, чем от невакцинированных. При этом эмбрионы были крупнее, а мыши лучше заботились о рожденных детенышах.


«Для самок мышей отказ выкармливать свое потомство — довольно обычное явление, которое встречается довольно часто, но в отношении потомков вакцинированных самцов этого практически не происходило», — говорит Мошкин.


По мнению ученых, это открытие открывает перспективы для животноводства, где важен рост плодовитости самцов-производителей.


«Конечно, пока ученые не могут гарантировать, что результаты, полученные на мышах, можно транслировать на коров и свиней со стопроцентным совпадением, — отметили в ИЦиГ. — Но в том, что вакцинация способна улучшать их производительность в плане потомства, сомневаться не приходится».

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.