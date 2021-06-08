Сибирские ученые выяснили, что вакцинация может повышать фертильность

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН исследовали влияние вакцинации на репродуктивную систему лабораторных мышей и выяснили, что она может повышать мужскую фертильность, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на пресс-службу института.

Результаты исследования ученые опубликовали в Reproduction.





«Этнографические наблюдения давно показали, что народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки (включая вирусов и прочих патогенов), имеют более высокий уровень рождаемости. По-видимому, это один из механизмов популяционной адаптации в ответ на внешнюю угрозу», — рассказали в институте.





Как отметил руководитель центра генетических ресурсов института Михаил Мошкин, схожий процесс и в основе вакцинации - в организм попадает чужеродный белок, а который иммунная система распознает его и вырабатывает антитела. Как показали исследования, от вакцинированных самцов мышей родилось примерно на треть больше потомства, чем от невакцинированных. При этом эмбрионы были крупнее, а мыши лучше заботились о рожденных детенышах.





«Для самок мышей отказ выкармливать свое потомство — довольно обычное явление, которое встречается довольно часто, но в отношении потомков вакцинированных самцов этого практически не происходило», — говорит Мошкин.





По мнению ученых, это открытие открывает перспективы для животноводства, где важен рост плодовитости самцов-производителей.





«Конечно, пока ученые не могут гарантировать, что результаты, полученные на мышах, можно транслировать на коров и свиней со стопроцентным совпадением, — отметили в ИЦиГ. — Но в том, что вакцинация способна улучшать их производительность в плане потомства, сомневаться не приходится».