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09 февраля,
2020
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Сибирские ученые сообщают, что разработали медицинские маски, убивающие вирусы и бактерии

ТВ2
ТВ2
19 часов назад

Новосибирские ученые из Института химии твердого тела и механохимии разработали материал для медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную и противовирусную активность. Об этом сообщает Интерфакс.

Сибирские ученые сообщают, что разработали медицинские маски, убивающие вирусы и бактерии

«Испытания с коронавирусом еще не проводились, но есть основание полагать, что материал будет эффективен и против него», — говорится в сообщении.


Материал, разработанный в ИХТТМ, состоит из мельтблауна (синтетического нетканого материала из очень тонких полипропиленовых микроволокон) и наносеребра. Материал прошел испытания в ГНЦ «Вектор» на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий — стафилококке и кишечной палочке (Escherichia coli). Установлено, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят.


«Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается», — говорится в сообщении.


Также отмечается, что если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то маска ИХТТМ может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды и способна самоочищаться. В ИХТТМ уже готова опытная линия.


«Я нахожусь в плотном контакте с нашими партнерами из Китая. Если они запросят у нас этот материал для испытаний, мы однозначно его изготовим и вышлем, хотя непонятно, как это быстро сделать в условиях транспортной блокады Китая», — пишет издание со ссылкой на главного научного сотрудника ИХТТМ, академика Николая Ляхова.


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