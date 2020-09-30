Добрые новости
30 сентября,
2020
1
фото
Новости

Сибирские ученые разводят хищных клопов и божьих коровок для борьбы с вредителями

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Агробиологи сибирского отделения Российской академии наук (РАН) занимаются разведением хищных клопов Podisus и кубинской божьей коровки. Ученые надеются, что хищные насекомые помогут бороться с тлей и колорадскими жуками.

Сибирские ученые разводят хищных клопов и божьих коровок для борьбы с вредителями

«Этот клоп завезен с юга, он теплолюбивый, поэтому у нас в Сибири не живет и не приживется. Опасности того, что он заселит наш регион, нет», — цитирует журнал «Наука в Сибири» кандидата биологических наук Екатерину Ульянову. 

В 2020 году хищного клопа уже пробовали выпускать в открытый грунт и на картофельные участки, но говорить об эффективности такого метода сейчас рано. Ученым нужно провести серию исследований, чтобы понять, когда лучше выпускать клопа.


Агробиологи добавляют, что кубинская божья коровка — также перспективный хищник. Личинки этого насекомого уничтожают тлю, а взрослые божьи коровки не впадают в спячку и способны размножаться круглый год, поэтому удобны для изучения.


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.