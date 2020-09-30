Сибирские ученые разводят хищных клопов и божьих коровок для борьбы с вредителями

Агробиологи сибирского отделения Российской академии наук (РАН) занимаются разведением хищных клопов Podisus и кубинской божьей коровки. Ученые надеются, что хищные насекомые помогут бороться с тлей и колорадскими жуками.
В 2020 году хищного клопа уже пробовали выпускать в открытый грунт и на картофельные участки, но говорить об эффективности такого метода сейчас рано. Ученым нужно провести серию исследований, чтобы понять, когда лучше выпускать клопа.
Агробиологи добавляют, что кубинская божья коровка — также перспективный хищник. Личинки этого насекомого уничтожают тлю, а взрослые божьи коровки не впадают в спячку и способны размножаться круглый год, поэтому удобны для изучения.
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