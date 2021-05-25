Сибирские ученые придумали технологию высокоэффективного выращивания клюквы

При опытах исследователи применяли «сухой способ» выращивания клюквы. Для него не требуется строительства дамб и сложной, дорогостоящей ирригационной системы для полива. Кроме того, уточняет портал, технология, примененная учеными, позволила избавиться от влияния влаги на ягоды, поэтому они лучше сохраняют восковой налет, меньше повреждаются патогенами и дольше хранятся. Сведено к минимуму и механическое воздействие комбайнами для сбора урожая на клюкву.

Ученые уже несколько лет занимаются разработкой высокоэффективных и выгодных технологий культивирования клюквы, чтобы использовать их в промышленном производстве. Как уточняет «Наука в Сибири», ранее было принято полагать, что в условиях Западной Сибири возможно выращивать лишь раннеспелые сорта клюквы. Сейчас же удалось доказать, что лесостепи Среднего Приобья можно культивировать и ранние, и средние, и поздние сорты ягоды.

«При выращивании клюквы крупноплодной мы внесли существенные изменения в технологию. В мире для закладки клюквенных плантаций чаще используются торфяные и торфяно-болотные почвы с сильно- и среднекислой реакцией среды, а также вулканические туфы со слабокислой реакцией. В ЦСБС участок под посадку ягоды был подготовлен следующим образом: бульдозером сняли 40-сантиметровый слой легкосуглинистой слабокислой и слабооподзоленной серой лесной почвы, ложе сначала засыпали щебнем и песком для хорошего дренажа, затем низинным торфом со слабощелочной реакцией слоем 30 сантиметров. Полив растений осуществлялся сначала мелкодисперсным дождеванием, а затем среднеструйным дождевальным аппаратом “Роса-3”», — рассказывает ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Алексей Горбунов.





Выяснилось, что для условий Западной Сибири самыми подходящими являются раннеспелый сорт «бергман» и среднеспелые «бен лир» и «пилигрим». В Сибири эти сорта клюквы дают в среднем 0,6—0,8 кг на квадратный метр, максимально 2,0—3,6 кг/м2. Растения начинают плодоносить на третий-четвертый год. После посадки необходимо хорошо полить участок водой и продолжать делать это по мере необходимости в течение всего периода вегетации. Также оказалось важным делать внекорневую подкормку жидким удобрением с азотом, фосфором, калием, магнием и железом через неделю от раскрытия почек до завязывания плодов. Прием позволяет увеличить размер ягод в полтора раза.





Для размножения клюквы ученые использовали и изменили известный рулонный метод. С помощью него за короткий летний сезон можно вырастить посадочный материал.





«Изначально этот способ был изобретен финнами в 1970-х годах. Он заключается в следующем: сначала нарезается полоса шириной в 30 сантиметров и длиной до 10 метров. Затем закладывается слой торфа, и раскладываются черенки, а потом всё это заворачивается и туго завязывается. Получается рулон диаметром в 30 сантиметров. Размещаются рулоны в теплицах или в открытом грунте, безусловно, обеспечивается регулярный полив. За три летних месяца в рулоне образуется корневая система, вырастают побеги. В ходе исследований я заменил торф сфагновым мхом, что позволило достичь 98 % укоренения одревесневших черенков. В результате прирост количества побегов за три месяца укоренения составил 40—70 сантиметров», — говорит ученый.