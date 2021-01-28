Добрые новости
28 января,
2021
Новости

Сибирские ученые придумали диету для профилактики болезни Альцгеймера

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) разработали зерновую диету, которая помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Как показали опыты на мышах, у них улучшилась способность к запоминанию и обучению.


Как сообщила пресс-служба института, в исследования ученые использовали мышей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Для опыта из поделили на две группы: мыши из одной ели зерно обычной пшеницы, второй — пшеницу с повышенным содержанием антоцианов (водорастворимых растительных пигментов), а третьей — обычный комбикорм.


По словам ученых, через несколько месяцев употребления зерна у мышей из первой и второй группы снизился вес и показатели холестерина. Также у животных, которые ели зерно,богатое антоцианами, улучшилась пространственная память, которая одной из первых страдает при деменции, снижение способности к обучению, заработали процессы восстановления нейронов.


«Ранее исследования уже показали, что антоцианы обладают широкой биологической активностью, полезной для здоровья человека, но обычно речь идет о различных фруктах и ягодах. Мы же оценивали воздействие на организм богатой антоцианами зерновой диеты. Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, поскольку оно входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течении всего года, в отличие от сезонных ягод и фруктов», — рассказала старший научный сотрудник института Олеся Шоева.


Ученые считают возможным утверждать, что богатая антоцианами пшеница — многообещающий источник функционального питания из-за ее положительного влияния на когнитивные функции и процессы нейродегенеративных расстройств.


Отметим, антоцианы относятся к группе полифенольных соединений флавоноидов. Они содержатся во фруктах, овощах и зерновых культурах.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.