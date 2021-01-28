Сибирские ученые придумали диету для профилактики болезни Альцгеймера

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) разработали зерновую диету, которая помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Как показали опыты на мышах, у них улучшилась способность к запоминанию и обучению.





Как сообщила пресс-служба института, в исследования ученые использовали мышей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Для опыта из поделили на две группы: мыши из одной ели зерно обычной пшеницы, второй — пшеницу с повышенным содержанием антоцианов (водорастворимых растительных пигментов), а третьей — обычный комбикорм.





По словам ученых, через несколько месяцев употребления зерна у мышей из первой и второй группы снизился вес и показатели холестерина. Также у животных, которые ели зерно,богатое антоцианами, улучшилась пространственная память, которая одной из первых страдает при деменции, снижение способности к обучению, заработали процессы восстановления нейронов.





«Ранее исследования уже показали, что антоцианы обладают широкой биологической активностью, полезной для здоровья человека, но обычно речь идет о различных фруктах и ягодах. Мы же оценивали воздействие на организм богатой антоцианами зерновой диеты. Зерно с антоцианами сегодня является очень привлекательным сырьем для создания функциональных продуктов питания, поскольку оно входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течении всего года, в отличие от сезонных ягод и фруктов», — рассказала старший научный сотрудник института Олеся Шоева.





Ученые считают возможным утверждать, что богатая антоцианами пшеница — многообещающий источник функционального питания из-за ее положительного влияния на когнитивные функции и процессы нейродегенеративных расстройств.







Отметим, антоцианы относятся к группе полифенольных соединений флавоноидов. Они содержатся во фруктах, овощах и зерновых культурах.