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23 апреля,
2020
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Сибирские ученые научились делать чай, содержащий «гормон счастья»

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН научились делать фиточай, содержащий «гормон счастья». Для создания чая с серотонином исследователи использовали однолетние побеги облепихи. 

Сибирские ученые научились делать чай, содержащий «гормон счастья»

«Сегодня основным товарным продуктом, получаемым из облепихи, являются плоды, из которых получают масло и сок, но этим ее потенциал не исчерпывается», – говорит старший научный сотрудник института Георгий Галицын.

Еще в прошлом веке ученые ИЦиГ выяснили, что листья облепихи обладают антиоксидантными и противораковыми свойствами. Позже исследователи разработали способ выделения из побегов растения серотонина. В селекционном саду института открыли экспериментальную плантацию, с которой собирают опытные партии побегов, из которых затем делают ферментированный чай.

Говоря современным языком, мы реализовали проект полного цикла: начав с чисто научных задач изучения биохимического состава листьев и побегов кустарника, выделили полезные для человека вещества, а затем разработали полный цикл выращивания, сбора и переработки зеленой биомассы облепихи, – объясняет Георгий Галицын.

В будущем ученые хотят создать сорта облепихи, подходящие для промышленного садоводства, и совершенствовать технологии выращивания и переработки сырья. 

Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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