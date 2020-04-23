Сибирские ученые научились делать чай, содержащий «гормон счастья»

«Сегодня основным товарным продуктом, получаемым из облепихи, являются плоды, из которых получают масло и сок, но этим ее потенциал не исчерпывается», – говорит старший научный сотрудник института Георгий Галицын.



Еще в прошлом веке ученые ИЦиГ выяснили, что листья облепихи обладают антиоксидантными и противораковыми свойствами. Позже исследователи разработали способ выделения из побегов растения серотонина. В селекционном саду института открыли экспериментальную плантацию, с которой собирают опытные партии побегов, из которых затем делают ферментированный чай.