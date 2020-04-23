Сибирские ученые научились делать чай, содержащий «гормон счастья»

Ученые из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН научились делать фиточай, содержащий «гормон счастья». Для создания чая с серотонином исследователи использовали однолетние побеги облепихи.
«Сегодня основным товарным продуктом, получаемым из облепихи, являются плоды, из которых получают масло и сок, но этим ее потенциал не исчерпывается», – говорит старший научный сотрудник института Георгий Галицын.
Еще в прошлом веке ученые ИЦиГ выяснили, что листья облепихи обладают антиоксидантными и противораковыми свойствами. Позже исследователи разработали способ выделения из побегов растения серотонина. В селекционном саду института открыли экспериментальную плантацию, с которой собирают опытные партии побегов, из которых затем делают ферментированный чай.
Говоря современным языком, мы реализовали проект полного цикла: начав с чисто научных задач изучения биохимического состава листьев и побегов кустарника, выделили полезные для человека вещества, а затем разработали полный цикл выращивания, сбора и переработки зеленой биомассы облепихи, – объясняет Георгий Галицын.
В будущем ученые хотят создать сорта облепихи, подходящие для промышленного садоводства, и совершенствовать технологии выращивания и переработки сырья.
Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!