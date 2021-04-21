Сибирские ученые будут изучать вспышки в короне Солнца

Сотрудники иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН займутся изучением вспышечных областей на Солнце. На эти исследования ученым выделили шесть миллионов рублей.

Процессы вспышечного энерговыделения являются самыми мощными в Солнечной системе, они тесно связаны с потенциально опасными геоэффективными событиями — корональными выбросами массы и солнечными космическими лучами, — цитирует журнал Наука в Сибири участвующего в исследованиях Владимира Накрякова. — Мы работаем над созданием надежных моделей энерговыделения в самых мощных вспышках, что принципиально важно для получения достоверного прогноза явлений космической погоды.

Исследования позволят ученых создать методы диагностики условий в короне Солнца, что необходимо для экстремальных событий космической погоды. Кроме того, полученные результаты станут заделом для интерпретации данных, которые планируют получить с помощью Сибирского радиогелиографа, модифицируемого РАТАН-600, а также международного космического проекта Solar Orbiter Европейского космического агентства.





Солнечные вспышки — взрывные процессы выделения кинетической, световой и тепловой энергии в атмосфере Солнца. Научный журнал N +1 пишет, что потоки солнечных лучшей могут нанести вред спутникам, здоровью космонавтов на орбите Земли и даже наземной инфраструктуре. Так, в мае 1967 года американцы начали готовиться к войне, решив, что национальные обзорные локаторы в полярных районах вывел из строя СССР. Оказалось, что причиной неполадок стала мощная солнечная вспышка.



Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2