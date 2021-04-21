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21 апреля,
2021
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Сибирские ученые будут изучать вспышки в короне Солнца

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН займутся изучением вспышечных областей на Солнце. На эти исследования ученым выделили шесть миллионов рублей.


Сибирские ученые будут изучать вспышки в короне Солнца

Процессы вспышечного энерговыделения являются самыми мощными в Солнечной системе, они тесно связаны с потенциально опасными геоэффективными событиями — корональными выбросами массы и солнечными космическими лучами, — цитирует журнал Наука в Сибири участвующего в исследованиях Владимира Накрякова. —   Мы работаем над созданием надежных моделей энерговыделения в самых мощных вспышках, что принципиально важно для получения достоверного прогноза явлений космической погоды.

Исследования позволят ученых создать методы диагностики условий в короне Солнца, что необходимо для экстремальных событий космической погоды. Кроме того, полученные результаты станут заделом для  интерпретации данных, которые планируют получить с помощью Сибирского радиогелиографа, модифицируемого РАТАН-600, а также международного космического проекта Solar Orbiter Европейского космического агентства.


Солнечные вспышки — взрывные процессы выделения кинетической, световой и тепловой энергии в атмосфере Солнца. Научный журнал N +1 пишет, что потоки солнечных лучшей могут нанести вред спутникам, здоровью космонавтов на орбите Земли и даже наземной инфраструктуре. Так, в мае 1967 года американцы начали готовиться к войне, решив, что национальные обзорные локаторы в полярных районах вывел из строя СССР. Оказалось, что причиной неполадок стала мощная солнечная вспышка. 

Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2

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