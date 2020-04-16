Сибирские туристы попросили новосибирского губернатора помочь им вернуться домой
Жители Новосибирска и других регионов Сибири, застрявшие во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса, написали коллективное письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Они просят главу региона помочь вернуться домой. Коллективное письмо, которое опубликовало издание Сиб.фм, подписали 119 человек из Норильска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Сургута, Нижневартовска, Ямало-Ненецкого АО, Нефтеюганска, Тюмени, Томска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Междуреченска и Новокузнецка.
«Мы, жители Новосибирской области, временно находящиеся в г. Нячанг, Вьетнам, в настоящее время не имеем возможности покинуть его вследствие введенных Федеральным агентством воздушного транспорта ограничительных мер на полеты в Российскую Федерацию из-за границы, — говорится в обращении. — Просим вас оказать содействие в нашем скорейшем возвращении на Родину. Очень хочется, чтобы слоган «Своих не бросаем» относился в одинаковой мере не только к жителям столицы, Московской области и Санкт-Петербурга, но и к нам, жителям других регионов. Все нижеподписавшиеся постоянно проживают в Новосибирске или Новосибирской области, а также в соседних регионах и прилетели в Нячанг как добросовестные туристы задолго до введения ограничений на полеты и имели обратные билеты на возвращение домой, многие прилетели семьями. Отправляясь на отдых, мы рассчитывали на определенный срок пребывания во Вьетнаме, и у многих он превышен как минимум на одну неделю. При этом обещанная материальная помощь поступает единицам, большинство уже сейчас оказались в крайне затруднительном положении, остальных это ожидает уже в ближайшее время. Сложившая ситуация особенно тяжело переносится теми, у кого есть маленькие дети, ведь благополучие и безопасность наших детей – первоочередная забота родителей. Также среди нас есть студенты и люди, проходящие здесь лечение».
Люди жалуются на некоторые проблемы. Например, на отсутствие обратной связи с ведомствами, организующими возвращение россиян из-за границы. Часть семей столкнулась с тем, что в списках МИД РФ значатся не все члены семьи.
«У многих возникла необходимость внести изменения в анкеты по сбору сведений о гражданах, находящихся за границей и нуждающихся в помощи, оформленные на портале «Госуслуги», — пишут туристы. — По горячей линии данного портала отсылают на горячую линию МИД РФ, дозвониться до которого практически невозможно. Отсюда вытекает еще одна проблема: задержка выплат материальной помощи, которую получают буквально единицы. МИД указывает в качестве одной из вероятных причин этого то, что при написании заявлений не были указаны все необходимые данные или допущены ошибки, при этом возможности исправить их нет, а возможности совершения дорогостоящих международных звонков нет. Никто не учитывает, что далеко не все люди, оказавшись в ситуации, близкой к критической, могли сохранять хоть какие-то остатки спокойствия. Очень бы помогла публикация списка номеров таких заявлений или рассылка уведомлений на электронную почту пользователям, допустившим ошибки и неточности, с предоставлением возможности их исправить. Здесь очень много жителей из других регионов, большую часть которых составляют сибиряки, у которых также есть билеты на рейсы Нячанг-Новосибирск авиакомпании S7. Поэтому из-за следования принципам «одна страна — один регион» и компактного проживания пассажиров в своем регионе для некоторых перспектива вернуться на Родину крайне туманна».
Кроме того, семьи, в том числе и с детьми, скоро могут оказаться без средств к существованию. Поэтому люди просят губернатора Новосибирской области Андрея Травникова проработать вопрос с губернаторами соседних областей об организации специальных автобусов, которые доставят жителей данных областей от аэропорта Толмачево к месту проживания.
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