Сибирские туристы попросили новосибирского губернатора помочь им вернуться домой

«Мы, жители Новосибирской области, временно находящиеся в г. Нячанг, Вьетнам, в настоящее время не имеем возможности покинуть его вследствие введенных Федеральным агентством воздушного транспорта ограничительных мер на полеты в Российскую Федерацию из-за границы, — говорится в обращении. — Просим вас оказать содействие в нашем скорейшем возвращении на Родину. Очень хочется, чтобы слоган «Своих не бросаем» относился в одинаковой мере не только к жителям столицы, Московской области и Санкт-Петербурга, но и к нам, жителям других регионов. Все нижеподписавшиеся постоянно проживают в Новосибирске или Новосибирской области, а также в соседних регионах и прилетели в Нячанг как добросовестные туристы задолго до введения ограничений на полеты и имели обратные билеты на возвращение домой, многие прилетели семьями. Отправляясь на отдых, мы рассчитывали на определенный срок пребывания во Вьетнаме, и у многих он превышен как минимум на одну неделю. При этом обещанная материальная помощь поступает единицам, большинство уже сейчас оказались в крайне затруднительном положении, остальных это ожидает уже в ближайшее время. Сложившая ситуация особенно тяжело переносится теми, у кого есть маленькие дети, ведь благополучие и безопасность наших детей – первоочередная забота родителей. Также среди нас есть студенты и люди, проходящие здесь лечение».





Люди жалуются на некоторые проблемы. Например, на отсутствие обратной связи с ведомствами, организующими возвращение россиян из-за границы. Часть семей столкнулась с тем, что в списках МИД РФ значатся не все члены семьи.

«У многих возникла необходимость внести изменения в анкеты по сбору сведений о гражданах, находящихся за границей и нуждающихся в помощи, оформленные на портале «Госуслуги», — пишут туристы. — По горячей линии данного портала отсылают на горячую линию МИД РФ, дозвониться до которого практически невозможно. Отсюда вытекает еще одна проблема: задержка выплат материальной помощи, которую получают буквально единицы. МИД указывает в качестве одной из вероятных причин этого то, что при написании заявлений не были указаны все необходимые данные или допущены ошибки, при этом возможности исправить их нет, а возможности совершения дорогостоящих международных звонков нет. Никто не учитывает, что далеко не все люди, оказавшись в ситуации, близкой к критической, могли сохранять хоть какие-то остатки спокойствия. Очень бы помогла публикация списка номеров таких заявлений или рассылка уведомлений на электронную почту пользователям, допустившим ошибки и неточности, с предоставлением возможности их исправить. Здесь очень много жителей из других регионов, большую часть которых составляют сибиряки, у которых также есть билеты на рейсы Нячанг-Новосибирск авиакомпании S7. Поэтому из-за следования принципам «одна страна — один регион» и компактного проживания пассажиров в своем регионе для некоторых перспектива вернуться на Родину крайне туманна».





Кроме того, семьи, в том числе и с детьми, скоро могут оказаться без средств к существованию. Поэтому люди просят губернатора Новосибирской области Андрея Травникова проработать вопрос с губернаторами соседних областей об организации специальных автобусов, которые доставят жителей данных областей от аэропорта Толмачево к месту проживания.