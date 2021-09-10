Сибирские реки стали основными переносчиками пластиковых отходов в Арктику

Ученые из ВНИРО, Института океанологии РАН, Биологического института ТГУ и Полярного филиала ВНИРО впервые провели комплексную оценку антропогенного загрязнения четырех арктических морей России. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ. В рамках исследования были проанализированы результаты донных съемок, проведенных в 2019 году во время большого трансарктического перехода. Установлено, что наиболее часто встречающимся типом донного мусора является пластик.

«До недавнего времени основная акватория Арктического бассейна (Северный Ледовитый океан) не была изучена на предмет наличия морского мусора. В советский период были единичные экспедиции по всей нашей Арктике, но в то время проблема замусоривания акваторий не стояла, поэтому акцент делали на другие аспекты. По сути, наша трансарктическая экспедиция является первой, в которой сделана попытка оценки количества мусора на дне четырёх морей Северного Ледовитого океана — Чукотского, Восточно-Сибирского, Карского и моря Лаптевых», — сообщил сотрудник Института океанологии РАН, ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов.

Согласно выводам ученых, основные источники мусора в арктических морях — вынос бытового мусора крупными сибирскими реками (Обь и Енисей) и отходы от рыболовства, морской разведки, судоходства и прибрежного туризма. Попадание мусора в моря усугубляется течениями, ветром и дрейфующим льдом.

В ходе экспедиции было проведено 174 отбора проб. Как показал анализ траловых уловов, максимальное количество твердого мусора обнаружено в юго-западной части Карского моря, где отходы встречались в 36% случаев. Для сравнения в Чукотском море — в менее 4%. В траловых уловах морской мусор представлен в основном бытовыми отходами — полиэтиленовыми пленками и мешками, а также древесными остатками. Наиболее чистыми, согласно результатам проведенного исследования, на данный момент остаются море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это объясняется тем, что там нет крупных рек и населенных пунктов, отсутствует рыбный промысел.