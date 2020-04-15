Сибирские инженеры создали первую реконструкцию деревянного самолета времен войны

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Инженеры НГТУ заканчивают работу над первой точной реконструкцией самолета Ла-5, одного из самых массовых истребителей времен Второй мировой войны (2МВ). Особенность Ла-5 в том, что это единственный истребитель 2 МВ, на 80% состоявший из дерева.

Чтобы восстановить самолет, авиареставраторы заново выклеили фюзеляж из березового шпона. Работа над фюзеляжем длилась 16 месяцев, сообщает пресс-служба НГТУ.

Когда меня спрашивают, где мы нашли этот самолет, я отвечаю — в Маслянинском лесхозе, — шутит руководитель реконструкторов, профессор НГТУ Владимир Бернс. — Английские авиареставраторы говорили нам, что единственное, из чего можно сейчас делать самолеты — белая канадская ель или, иначе, «спрус». Мы провели сравнительные испытания образцов из сибирской сосны и канадского спруса по международным правилам. И доказали, что сибирская сосна по прочности не уступает канадской. А российские клеи менее технологичны, но выдерживают большие нагрузки, чем английские.

Реконструировать Ла-5 пытались и ранее, но точную копию самолета воссоздать не смог никто. После того, как инженеры закончат работу, истребитель передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма — крупнейший в России музей боевой авиации.



Во время 2 МВ Советскому Союзу не хватало алюминия, который тогда применялся в авиастроении. Дерево уступало алюминию в весовой отдаче и долговечности, но было гораздо более доступным. Конструктор Семен Лавочкин сконструировал Ла-5, в котором из металла состояли только шасси, силовая установка и вооружение.