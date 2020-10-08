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08 октября,
2020
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«Сибирские блины» заплатят 500 тысяч за взятку начальнику вокзала Томск-1

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

ООО «Сибирские блины» по постановлению транспортного прокурора заплатят 500 тысяч рублей за взятку начальнику железнодорожного вокзала Томск-1 и мастеру участка, сообщает региональное ведомство.

«Сибирские блины» заплатят 500 тысяч за взятку начальнику вокзала Томск-1
Фото: Транспортная прокуратура

Транспортной прокуратуре удалось установить, что представители ООО «Сибирские блины» передали начальнику вокзала Денису Пяткову и мастеру участка производства денежное вознаграждение за то, чтобы неофициально обеспечить свой торговый павильон электричеством.


После проверки прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».


Мировой суд признал «Сибирские блины» виновными и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.


Отметим, по данным системы «Контур-Фокус», ООО «Сибирские блины» принадлежат Игорю Сизину, Инне Трейго и Наталье Лугиной — у каждого по 17,9 %, а также ресторатору Владимиру Бурковскому — 46,3 %. У сети «Сибирских блинов» 70 точек в Томске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Белове, Прокопьевске. Выручка всех компаний сети в 2019 году — 289,4 млн рублей.


Ранее мы писали, что одного из совладельцев компании Игоря Сизина нашли в Крыму во время отдыха мертвым, по информации СК, мужчину зарезали. Подозреваемый в убийстве задержан.


Отметим, сам начальник вокзала находится под стражей, приговор ему не вынесли. 


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