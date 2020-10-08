«Сибирские блины» заплатят 500 тысяч за взятку начальнику вокзала Томск-1

ООО «Сибирские блины» по постановлению транспортного прокурора заплатят 500 тысяч рублей за взятку начальнику железнодорожного вокзала Томск-1 и мастеру участка, сообщает региональное ведомство.

Транспортной прокуратуре удалось установить, что представители ООО «Сибирские блины» передали начальнику вокзала Денису Пяткову и мастеру участка производства денежное вознаграждение за то, чтобы неофициально обеспечить свой торговый павильон электричеством.





После проверки прокуратура возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».





Мировой суд признал «Сибирские блины» виновными и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.





Отметим, по данным системы «Контур-Фокус», ООО «Сибирские блины» принадлежат Игорю Сизину, Инне Трейго и Наталье Лугиной — у каждого по 17,9 %, а также ресторатору Владимиру Бурковскому — 46,3 %. У сети «Сибирских блинов» 70 точек в Томске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Белове, Прокопьевске. Выручка всех компаний сети в 2019 году — 289,4 млн рублей.





Ранее мы писали, что одного из совладельцев компании Игоря Сизина нашли в Крыму во время отдыха мертвым, по информации СК, мужчину зарезали. Подозреваемый в убийстве задержан.





Отметим, сам начальник вокзала находится под стражей, приговор ему не вынесли.





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