Сибирские археологи нашли на Алтае и в Монголии наскальные изображения мамонтов

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН впервые нашли на Алтае и в Монголии наскальные рисунки времен палеолита. Датировать находку помогли изображения мамонтов, сообщает журнал «Наука в Сибири».
Как пишут археологи, и те и другие петроглифы выполнены в архаичной манере и стилистически близки многим классическим памятникам наскального искусства Западной Европы. Алтайским и монгольским находкам свойственны реалистичность, преднамеренная незавершенность и минимализм, а также статичность и отсутствие перспективы, которые часто присущи изображениям эпохи палеолита.
В середине девяностых годов археологи нашли петроглифы (наскальные рисунки – прим. редакции) на алтайском плато Укок. Главными героями живописи были лошади, быки, козлы и олени, которых люди могли встретить в разные исторические эпохи. Через десять лет похожие изображения нашли на северо-западе Монголии.
Среди найденных в Монголии петроглифов есть и изображения мамонтов. Мамонты – животные эпохи палеолита, и нарисовать их мог только тот, кто жил в одну эпоху с ними. Археологи сравнили эти петроглифы с наскальными рисунками мамонтов из пещер Франции и обнаружили значительное сходство.
Недавние исследования показали, что скалы с петроглифами закрывал ледник, поэтому наскальные рисунки могли появиться только после его исчезновения. Французские специалисты из Университета Савойи Мон Блан датировали, что ледник исчез еще в палеолите. А значит, первобытные художники могли оставить петроглифы еще в ту эпоху.
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