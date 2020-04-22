Сибирские археологи нашли на Алтае и в Монголии наскальные изображения мамонтов

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН впервые нашли на Алтае и в Монголии наскальные рисунки времен палеолита. Датировать находку помогли изображения мамонтов, сообщает журнал «Наука в Сибири».

Как пишут археологи, и те и другие петроглифы выполнены в архаичной манере и стилистически близки многим классическим памятникам наскального искусства Западной Европы. Алтайским и монгольским находкам свойственны реалистичность, преднамеренная незавершенность и минимализм, а также статичность и отсутствие перспективы, которые часто присущи изображениям эпохи палеолита.





В середине девяностых годов археологи нашли петроглифы (наскальные рисунки – прим. редакции) на алтайском плато Укок. Главными героями живописи были лошади, быки, козлы и олени, которых люди могли встретить в разные исторические эпохи. Через десять лет похожие изображения нашли на северо-западе Монголии.





Среди найденных в Монголии петроглифов есть и изображения мамонтов. Мамонты – животные эпохи палеолита, и нарисовать их мог только тот, кто жил в одну эпоху с ними. Археологи сравнили эти петроглифы с наскальными рисунками мамонтов из пещер Франции и обнаружили значительное сходство.