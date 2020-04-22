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22 апреля,
2020
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Сибирские археологи нашли на Алтае и в Монголии наскальные изображения мамонтов

Елена Бронникова
Елена Бронникова
3 часа назад

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН впервые нашли на Алтае и в Монголии наскальные рисунки времен палеолита. Датировать находку помогли изображения мамонтов, сообщает журнал «Наука в Сибири».

Сибирские археологи нашли на Алтае и в Монголии наскальные изображения мамонтов

Как пишут археологи, и те и другие петроглифы выполнены в архаичной манере и стилистически близки многим классическим памятникам наскального искусства Западной Европы. Алтайским и монгольским находкам свойственны реалистичность, преднамеренная незавершенность и минимализм, а также статичность и отсутствие перспективы, которые часто присущи изображениям эпохи палеолита.


В середине девяностых годов археологи нашли петроглифы (наскальные рисунки – прим. редакции) на алтайском плато Укок. Главными героями живописи были лошади, быки, козлы и олени, которых люди могли встретить в разные исторические эпохи. Через десять лет похожие изображения нашли на северо-западе Монголии.


Среди найденных в Монголии петроглифов есть и изображения мамонтов. Мамонты – животные эпохи палеолита, и нарисовать их мог только тот, кто жил в одну эпоху с ними. Археологи сравнили эти петроглифы с наскальными рисунками мамонтов из пещер Франции и обнаружили значительное сходство.

В Сибири и на Дальнем Востоке нет петроглифов, которые специалисты без сомнений причисляли бы к эпохе палеолита, — говорит советник директора Института археологии и этнографии СО РАН академик Вячеслав Молодин. — Дело в том, что сегодня не существует методов прямой датировки таких памятников, а подтвержденные образцы наскального искусства древнейшей эпохи в основном находятся в Западной Европе. Тем не менее я уверен, что изображения на Калгутинском руднике в Горном Алтае и на памятниках Бага-Ойгур и Цагаан-Салаа в Монголии относятся к позднему палеолиту, ни на что другое это не похоже.

Недавние исследования показали, что скалы с петроглифами закрывал ледник, поэтому наскальные рисунки могли появиться только после его исчезновения. Французские специалисты из Университета Савойи Мон Блан датировали, что ледник исчез еще в палеолите. А значит, первобытные художники могли оставить петроглифы еще в ту эпоху. 

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