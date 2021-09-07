Сибирские альпинисты сделали первопроход на самом большом карнизе в Киргизии

Команда альпинистов из разных регионов Сибири сделала первопроход маршрута высшей категории сложности 6Б на пик Сварог в Киргизии, сообщает Тайга.инфо. Чтобы добраться до вершины, альпинисты преодолели полуторакилометровую стену и карниз, который считается самым большим на территории бывшего СССР.

Пик Сварог — скальная гора высотой 4960 метров. Она находится в Ашатском ущелье Туркестанского хребта в Киргизии. В команде, которая совершила первопроход, были мастер спорта по альпинизму Александр Парфёнов и кандидат в мастера спорта Алексей Сухарев из Новосибирска, КМС Вячеслав Тимофеев из Красноярска, Ратмир Мухаметзянов из Тюмени и КМС Николай Степанов из Москвы.

«Идея нашего проекта в этом году — пройти все самые большие стены Туркестанского хребта по маршрутам высшей категории сложности 6Б, — рассказал Тайге.инфо руководитель экспедиции Александр Парфёнов. — Для справки, в этом районе находится добрая четверть из классифицированных на данный момент сложнейших альпинистских маршрутов. И львиная их доля — на вершины Аксу (5355 метров) и пик Одессы (4810 метров) в Каравшине. На Аксу мы с командой взошли зимой, а на пик Одессы — перед Сварогом. Наш маршрут на Сварог являлся первопрохождением — это когда команда поднимается на вершину своим, уникальным маршрутом, по которому никто ещё не ходил. Мы постарались пройти его в рекордном, максимально быстром темпе — так, как никто до нас не ходил. Изюминкой маршрута было прохождение самого большого на пространстве бывшего СССР карниза, правда, по его боковой, нависающей на 100-110 градусов стене. Вынос карниза составляет 15 метров».