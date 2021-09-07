Сибирские альпинисты сделали первопроход на самом большом карнизе в Киргизии

Команда альпинистов из разных регионов Сибири сделала первопроход маршрута высшей категории сложности 6Б на пик Сварог в Киргизии, сообщает Тайга.инфо. Чтобы добраться до вершины, альпинисты преодолели полуторакилометровую стену и карниз, который считается самым большим на территории бывшего СССР.
Пик Сварог — скальная гора высотой 4960 метров. Она находится в Ашатском ущелье Туркестанского хребта в Киргизии. В команде, которая совершила первопроход, были мастер спорта по альпинизму Александр Парфёнов и кандидат в мастера спорта Алексей Сухарев из Новосибирска, КМС Вячеслав Тимофеев из Красноярска, Ратмир Мухаметзянов из Тюмени и КМС Николай Степанов из Москвы.
«Идея нашего проекта в этом году — пройти все самые большие стены Туркестанского хребта по маршрутам высшей категории сложности 6Б, — рассказал Тайге.инфо руководитель экспедиции Александр Парфёнов. — Для справки, в этом районе находится добрая четверть из классифицированных на данный момент сложнейших альпинистских маршрутов. И львиная их доля — на вершины Аксу (5355 метров) и пик Одессы (4810 метров) в Каравшине. На Аксу мы с командой взошли зимой, а на пик Одессы — перед Сварогом. Наш маршрут на Сварог являлся первопрохождением — это когда команда поднимается на вершину своим, уникальным маршрутом, по которому никто ещё не ходил. Мы постарались пройти его в рекордном, максимально быстром темпе — так, как никто до нас не ходил. Изюминкой маршрута было прохождение самого большого на пространстве бывшего СССР карниза, правда, по его боковой, нависающей на 100-110 градусов стене. Вынос карниза составляет 15 метров».
Команда прошла весь маршрут за 3,5 дня. На Свароге спортсмены работали по 11-12 часов в сутки. На ночлег размещались в платформе — палатке с жестким каркасом, которая подвешивается на стену.
«Основное препятствие при прохождении маршрута — уникальное разнообразие сложного рельефа, его сменяемость: развальные внутренние углы уступали место стенкам, которые приходилось проходить, не оставляя порой по восемь метров точек на страховку (а это очень рискованно — если лидер сорвется, ему придется далеко лететь), тоненькие ручейки льда шириной меньше плеч, и, конечно, абсолютно гладкая, нависающая стенка большого карниза, за которой, кстати, рельефа не прибавилось. Это было очень трудное лазание, на грани», — добавил Парфёнов.