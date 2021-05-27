Добрые новости
27 мая,
2021
7
фото
Новости

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Выставка «Сибирская неделя красоты» и Межрегиональный Сибирский форум Красоты пройдут с 2 по 4 июня 2021 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», г. Новосибирск.

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня
Фото: предоставлены организаторами Siberian Beauty Week

На выставке будет представлено профессиональное оборудование и материалы, уходовая косметика от  производителей и дистрибьюторов известных в России и на мировом рынке брендов — все, что требуется салонам красоты для успешной работы с клиентами.

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

В Сибирской неделе красоты принимают участие такие компании, как Scopula, Проэстетик, Шенли, Pb Lab, Hameleon, Владмива, Бьюти Лайн, Профит, Мезофарм, Самудра Floating, Aravia, Две линии, Kristy, Cristina, Золотое сечение, Бьюти Форум, Эстетик, Valentina Kostina, Таис, Кафлон, А.Д.К.Косметик, СП Сервис и многие другие.

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

Межрегиональный Сибирский форум Красоты — место, где ТОПовые спикеры российской beauty-индустрии рассказывают о трендах отрасли, раскрывают секреты мастерства для специалистов, а с владельцами бизнеса делятся тонкостями искусства управления компанией.

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

В программе форума:


►Серия мастер-классов BEAUTY BUSINESS DAY, посвященная эффективным менеджмент-решениям: развитию рынка, секретам управления бизнесом и персоналом, эффективному продвижение услуг на рынке, работе с клиентом — все, что интересует владельцев и управленцев, работающих  в индустрии красоты. Специальный гость — гуру beauty-сферы, основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.


►Клубная встреча для собственников бизнеса и топ-менедежеров с экспертами форума, где можно лично обсудить стратегию развития собственной компании, по полочкам разложить бизнес, создать собственный кейс.


►Для специалистов — мастер-классы и FEST ПЛОЩАДКИ по направлениям: колористы, face makeup, косметологи, грим боди-арт, коммерческая женская стрижка, коммерческая укладка/прическа, барберы.

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

Специальный гость форума — Ольга Селянина, основатель и генеральный директор компании MESOPROFF, научный руководитель Учебного центра компании «Мезопрофф», президент ассоциации «Союз косметологов-мезатерпаевтов», член ученого совета Международного общества мезотерапии (International Society of Mesotherapy (ISM). Ольга Селянина примет участие в региональной косметологической Конференции «РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛЕТНИЙ FULL FACE НА ОСНОВЕ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ».

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

А также 3 июня на выставке — X Сибирский Чемпионат CIDESCO по косметологии. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ CIDESCO — это: 


►Замечательный  шанс  повысить  профессиональный статус,  продемонстрировать свое  мастерство и  получить  признание.
►PR-компания  для косметологов с весомым опытом в профессии.  

►Возможность для начинающих  специалистов заявить о себе!

И впервые за всю историю выставки — ДЕНЬ РАСПРОДАЖ! Только 3 июня у каждого посетителя будет возможность приобрести продукцию участников Сибирской недели красоты со скидкой.

«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

Внимание! На площадке выставки «Сибирская неделя красоты» действуют меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.


Пройдите регистрацию — http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/?utm_source=tv2today и посетите выставку «Сибирская неделя красоты», которая проходит под слоганом «Все секреты молодости и совершенства!» — БЕСПЛАТНО!

ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88 
info@svkexpo.ru
sbeautyweek.com
Instagram: @sib_beauty_nsk

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.