«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня
Выставка «Сибирская неделя красоты» и Межрегиональный Сибирский форум Красоты пройдут с 2 по 4 июня 2021 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», г. Новосибирск.
На выставке будет представлено профессиональное оборудование и материалы, уходовая косметика от производителей и дистрибьюторов известных в России и на мировом рынке брендов — все, что требуется салонам красоты для успешной работы с клиентами.
В Сибирской неделе красоты принимают участие такие компании, как Scopula, Проэстетик, Шенли, Pb Lab, Hameleon, Владмива, Бьюти Лайн, Профит, Мезофарм, Самудра Floating, Aravia, Две линии, Kristy, Cristina, Золотое сечение, Бьюти Форум, Эстетик, Valentina Kostina, Таис, Кафлон, А.Д.К.Косметик, СП Сервис и многие другие.
Межрегиональный Сибирский форум Красоты — место, где ТОПовые спикеры российской beauty-индустрии рассказывают о трендах отрасли, раскрывают секреты мастерства для специалистов, а с владельцами бизнеса делятся тонкостями искусства управления компанией.
В программе форума:
►Серия мастер-классов BEAUTY BUSINESS DAY, посвященная эффективным менеджмент-решениям: развитию рынка, секретам управления бизнесом и персоналом, эффективному продвижение услуг на рынке, работе с клиентом — все, что интересует владельцев и управленцев, работающих в индустрии красоты. Специальный гость — гуру beauty-сферы, основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
►Клубная встреча для собственников бизнеса и топ-менедежеров с экспертами форума, где можно лично обсудить стратегию развития собственной компании, по полочкам разложить бизнес, создать собственный кейс.
►Для специалистов — мастер-классы и FEST ПЛОЩАДКИ по направлениям: колористы, face makeup, косметологи, грим боди-арт, коммерческая женская стрижка, коммерческая укладка/прическа, барберы.
Специальный гость форума — Ольга Селянина, основатель и генеральный директор компании MESOPROFF, научный руководитель Учебного центра компании «Мезопрофф», президент ассоциации «Союз косметологов-мезатерпаевтов», член ученого совета Международного общества мезотерапии (International Society of Mesotherapy (ISM). Ольга Селянина примет участие в региональной косметологической Конференции «РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛЕТНИЙ FULL FACE НА ОСНОВЕ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ».
А также 3 июня на выставке — X Сибирский Чемпионат CIDESCO по косметологии.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ CIDESCO — это:
►Замечательный шанс повысить профессиональный статус, продемонстрировать свое мастерство и получить признание.
►PR-компания для косметологов с весомым опытом в профессии.
►Возможность для начинающих специалистов заявить о себе!
И впервые за всю историю выставки — ДЕНЬ РАСПРОДАЖ! Только 3 июня у каждого посетителя будет возможность приобрести продукцию участников Сибирской недели красоты со скидкой.
Внимание! На площадке выставки «Сибирская неделя красоты» действуют меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.
Пройдите регистрацию — http://sbeautyweek.com/posetit-vystavku/?utm_source=tv2today и посетите выставку «Сибирская неделя красоты», которая проходит под слоганом «Все секреты молодости и совершенства!» — БЕСПЛАТНО!
ООО «СВК»
8 (383) 304-83-88
info@svkexpo.ru
sbeautyweek.com
Instagram: @sib_beauty_nsk
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