«Сибирская неделя красоты» пройдет в Новосибирске в начале июня

Выставка «Сибирская неделя красоты» и Межрегиональный Сибирский форум Красоты пройдут с 2 по 4 июня 2021 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр», г. Новосибирск.

На выставке будет представлено профессиональное оборудование и материалы, уходовая косметика от производителей и дистрибьюторов известных в России и на мировом рынке брендов — все, что требуется салонам красоты для успешной работы с клиентами.

В Сибирской неделе красоты принимают участие такие компании, как Scopula, Проэстетик, Шенли, Pb Lab, Hameleon, Владмива, Бьюти Лайн, Профит, Мезофарм, Самудра Floating, Aravia, Две линии, Kristy, Cristina, Золотое сечение, Бьюти Форум, Эстетик, Valentina Kostina, Таис, Кафлон, А.Д.К.Косметик, СП Сервис и многие другие.

Межрегиональный Сибирский форум Красоты — место, где ТОПовые спикеры российской beauty-индустрии рассказывают о трендах отрасли, раскрывают секреты мастерства для специалистов, а с владельцами бизнеса делятся тонкостями искусства управления компанией.

В программе форума:



►Серия мастер-классов BEAUTY BUSINESS DAY, посвященная эффективным менеджмент-решениям: развитию рынка, секретам управления бизнесом и персоналом, эффективному продвижение услуг на рынке, работе с клиентом — все, что интересует владельцев и управленцев, работающих в индустрии красоты. Специальный гость — гуру beauty-сферы, основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.



►Клубная встреча для собственников бизнеса и топ-менедежеров с экспертами форума, где можно лично обсудить стратегию развития собственной компании, по полочкам разложить бизнес, создать собственный кейс.



►Для специалистов — мастер-классы и FEST ПЛОЩАДКИ по направлениям: колористы, face makeup, косметологи, грим боди-арт, коммерческая женская стрижка, коммерческая укладка/прическа, барберы.