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28 мая,
2020
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«Сибирская аграрная группа» решила сменить название и фирменный стиль

ТВ2
ТВ2
1 час назад

АО «Сибирская аграрная группа» после 20 лет работы на агропромышленном рынке решило сменить название. Теперь томский холдинг будет называться «Сибагро». В планах АО – полностью завершить ребрендинг в сентябре 2020 года.

«Сибирская аграрная группа» решила сменить название и фирменный стиль

В составе холдинга 11 производственных предприятий. Это семь свиноводческих комплексов – в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия;  три мясокомбината в Томске, Новосибирске и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская». 

Не будет ни свинокомплекса «Томский», ни птицефабрики «Томская», ни «Кудряшей», ни «Хорошего вкуса», ни прочих названий, — пояснил ТВ2 председатель совета директоров «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Слишком много затрат было на разные названия.

Теперь у всех предприятий, входящих в сибирский агропромышленный холдинг, будет единый стиль. Томичам придется некоторое время привыкать к новому дизайну томской продукции. Брендбук разработан московской компанией, название не уточняется.

Выручка АО в 2018 году, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», составила 8,79 млрд рублей против 6,056 млрд рублей годом ранее (рост на 45 %), неконсолидированная чистая прибыль – 2,136 млрд рублей против 1,197 млрд рублей (рост в 1,8 раза).

Бенефициаром «Сибагро» является Андрей Тютюшев.

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