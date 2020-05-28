«Сибирская аграрная группа» решила сменить название и фирменный стиль

Новости

АО «Сибирская аграрная группа» после 20 лет работы на агропромышленном рынке решило сменить название. Теперь томский холдинг будет называться «Сибагро». В планах АО – полностью завершить ребрендинг в сентябре 2020 года.

В составе холдинга 11 производственных предприятий. Это семь свиноводческих комплексов – в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия; три мясокомбината в Томске, Новосибирске и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская».

Не будет ни свинокомплекса «Томский», ни птицефабрики «Томская», ни «Кудряшей», ни «Хорошего вкуса», ни прочих названий, — пояснил ТВ2 председатель совета директоров «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Слишком много затрат было на разные названия.

Теперь у всех предприятий, входящих в сибирский агропромышленный холдинг, будет единый стиль. Томичам придется некоторое время привыкать к новому дизайну томской продукции. Брендбук разработан московской компанией, название не уточняется.