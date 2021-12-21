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Сибирская строительная неделя в новом формате: международная выставка пройдет в феврале

ТВ2 ТВ2

Сибирская строительная неделя состоится с 1 по 4 февраля 2022 года в Новосибирске. Мероприятие пройдет в новом формате: международного форума-выставки строительных, отделочных материалов, оборудования и инженерных систем.

Форум «Сибирь 2030. Строим будущее» объединит актуальные темы в сфере землеустройства, проектирования, ЖКХ, цифровизации, ценообразования, кадрового обеспечения. В программе будут представлены лучшие технологии, практический опыт и тенденции от ведущих экспертов.

В рамках форума в числе многих мероприятий запланированы:

  • Совещание министров строительства и ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры субъектов СФО и ДФО, с участием представителей федерального ведомства, которое позволит обозначить острые проблемы строительных и смежных компаний на самом высоком уровне.
  • Выездное пленарное заседание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по реализации национальных проектов в СФО. Здесь будут подведены промежуточные итоги и определены планы на перспективу.
  • HR Форум Сибири, Урала и Дальнего Востока «НА$ТРОЙ», где будут представлены тренды и практические кейсы по решению кадрового вопроса для HRD, HR-менеджеров, рекрутеров, собственников бизнеса, СЕО, специалистов по кадровому делопроизводству, управляющих, HR-консультантов, бизнес-тренеров, генеральных директоров компаний и всех желающих эффективно управлять персоналом!

В числе спикеров HR Форума:

  • Елена Машукова, генеральный директор международной компании «Дмитрий Чуприна & Партнеры». С 2012 года реализовала более 350 консалтинговых проектов, с нуля построила более 50 HR-отделов в компаниях России, Казахстана и Кыргызстана.
  • Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь. Более 15 лет в рекрутменте, эксперт в сфере рекрутинга, поддержки и развитии HR-процессов крупнейших компаний Сибири.
  • Анна Егорова, основатель «BusinessResult Group». 18 лет в HR, из них 12 лет на руководящих должностях, прошла путь от HR-generalist до директора по персоналу, 6 лет в консалтинге. Вела HR-проекты в компаниях от 80 человек до 16 000 сотрудников. Сертифицированный специалист по оценке персонала Talent Q и другие эксперты.

Кроме того, в деловой программе выставки:

  • Ежегодный форум архитекторов, дизайнеров и урбанистов обозначит актуальные тенденции в градостроительстве.
  • Мастер-школа от лучших практиков-отделочников «Форум мастеров» позволит ознакомиться с самыми актуальными технологиями, техникой, материалами и решениями. Здесь все для тех, кому интересно улучшить качество выполнения отделочных работ, повысить уровень мастерства, узнать нюансы при работе с отделочными материалами различного типа. В программе форума выступление известных блогеров, руководителей, производителей, успешных организаторов и бизнесменов: С. Гапченко, С. Кодолов. М. Белкин, А. Трегубов, В. Нищерет, Д. Татауров, А. Шайтер.
  • Конференция «Маркетинг и продажи» предоставит возможность повысить эффективность продвижения и продаж проектов в сфере строительства.
  • Конференция по вопросам цифровизации строительной отрасли Сибирского федерального округа, в рамках которой состоится обмен практическим опытом.
  • Круглый стол по развитию городов и агломераций Сибири и Дальнего Востока «Города будущего».
  • Фасадный турнир «СИБИРЬ-СФТК 2022».

В форум-выставке примет участие более 300 ведущих компаний из России, Европы, Китая, Турции, Средней Азии занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

Сибирская строительная неделя – место встречи профессионалов, заинтересованных в диалоге и развитии как бизнес-проектов, так и отрасли в целом. Для того чтобы стать участником Сибирской строительной недели - оставляйте заявку на сайте. Для посещения выставки необходимо получить билет на нашем сайте.

Организатор выставки: ООО «Центр Экспо»

Телефон: 8-(383)-363-00-63

info@sibbuilding.ru sbweek.ru @siberian_building_week

Возрастное ограничение 18+

Фотографии из архива ООО «Центр Экспо»

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