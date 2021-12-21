Сибирская строительная неделя в новом формате: международная выставка пройдет в феврале

Сибирская строительная неделя состоится с 1 по 4 февраля 2022 года в Новосибирске. Мероприятие пройдет в новом формате: международного форума-выставки строительных, отделочных материалов, оборудования и инженерных систем.

Форум «Сибирь 2030. Строим будущее» объединит актуальные темы в сфере землеустройства, проектирования, ЖКХ, цифровизации, ценообразования, кадрового обеспечения. В программе будут представлены лучшие технологии, практический опыт и тенденции от ведущих экспертов.

В форум-выставке примет участие более 300 ведущих компаний из России, Европы, Китая, Турции, Средней Азии занятых в строительной сфере, крупнейших производителей и поставщиков материалов и оборудования, проектные и изыскательские организации, строительные и инжиниринговые компании.

Сибирская строительная неделя – место встречи профессионалов, заинтересованных в диалоге и развитии как бизнес-проектов, так и отрасли в целом. Для того чтобы стать участником Сибирской строительной недели - оставляйте заявку на сайте. Для посещения выставки необходимо получить билет на нашем сайте.