Сибирячка завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх

Виталина Бацарашкина из Омской области завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпийских играх. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

«Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В финале серебряный призер Рио-2016 установила новый олимпийский рекорд, набрав 240,3 балла! Это первое «золото» Команды ОКР в Токио», – говорится в сообщении.

«Пока не верю, что я олимпийская чемпионка! У меня и в Рио после «серебра» было такое же непонятное состояние, а здесь еще впереди два старта, — поделилась с журналистами своими ощущениями Виталина Бацарашкина. — В победу поверила, пожалуй, еще до заключительного выстрела. Краем уха услышала гул трибун, это придало мне дополнительные силы. Поэтому самый главный выстрел сделала ровно и четко. Не знаю, что проще – догонять или все время лидировать? У меня были разные ситуации. Главное – правильно делать свою работу.

Спортсменка призналась, что Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского, который на этих Играх является гимном Команды ОКР, впервые услышала здесь и сейчас.

— Дома собиралась послушать, да все некогда было. Решила: «Ладно, послушаю в Токио!».

В Токио 27 июля Виталина Бацарашкина примет участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, а также в миксте, где два спортсмена будут стрелять по мишеням с 10 метров.