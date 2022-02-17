Сибирь за прошлый год заплатила в бюджет РФ на 40% больше налогов

За 2021 год из Сибирского федерального округа в консолидированный бюджет РФ поступило налогов на 2,57 триллиона рублей, что на 38,8% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил глава Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по округу Руслан Афанасиев.

По информации налоговой, больше всего за прошлый год выросли поступления от налога на прибыль организаций, они увеличились на 82%. Также рост затронул отчисления с налога на добычу полезных ископаемых (выросли на 58,6%), налог на добавленную стоимость (19,1%), и налога на доходы физических лиц (10,9%).

Всего в регионах Сибири за 2021 год собрали 1,33 триллиона налогов — на 34,9% больше, чем в прошлом году. В округе на 10,4% выросли поступления страховых взносов — за год налоговая получила почти 790 миллиардов таких отчислений. Задолженности сибиряков по налогам снизились меньше чем на процент, их общая сумма составляет 159,3 миллиарда рублей.

На территории Томской области в прошлом году собрали более 300 миллиардов рублей налогов, 250 из них (почти на 58% больше, чем за 2020 год) перечислили в консолидированный бюджет России. В федеральный бюджет перечислен 191 миллиард рублей с налогов, в консолидированный бюджет Томской области — 59 миллиардов.

Бюджет Томской области на 2021 год был принят с дефицитом в 5,7 миллиардов рублей, доходная часть бюджета составила 87,4 миллиарда, расходная — 93,2 миллиарда. Государственный долг региона составляет 48,3 миллиарда рублей, отношение государственного долга к доходам бюджета на январь 2022 составляет 73,3%. К концу 2021 года этот показатель улучшился, для сравнения: в начале прошлого года Томская область находилась в «красной зоне» бюджетного кризиса, соотношение госдолга и доходов бюджета тогда составляло 93%.