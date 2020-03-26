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26 марта,
2020
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СибГМУ запускает учебный курс про коронавирус

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В целях профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции СибГМУ запускает учебный курс в дистанционном формате для врачей, студентов-медиков и всех, кто интересуется информацией о коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

СибГМУ запускает учебный курс про коронавирус

Лекционный блок курса включает данные о современной таксономии коронавирусов, патогенетических особенностях вируса, мерах профилактики и лечения. Отдельная лекция посвящена острому респираторному дистресс-синдрому, как осложнению инфекции. В качестве дополнительных материалов представлены новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ, ВОЗ, а также Роспотребнадзора.


Записаться на курс можно тут.

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