СибГМУ запускает учебный курс про коронавирус

В целях профилактики гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции СибГМУ запускает учебный курс в дистанционном формате для врачей, студентов-медиков и всех, кто интересуется информацией о коронавирусной инфекции. Об этом говорится в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Лекционный блок курса включает данные о современной таксономии коронавирусов, патогенетических особенностях вируса, мерах профилактики и лечения. Отдельная лекция посвящена острому респираторному дистресс-синдрому, как осложнению инфекции. В качестве дополнительных материалов представлены новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ, ВОЗ, а также Роспотребнадзора.







Записаться на курс можно тут.

