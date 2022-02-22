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«Врачи — герои»: СибГМУ выпустил официальную коллекцию NFT-токенов

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Сибирский государственный медицинский университет выпустил коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT), посвященную врачам-героям. В коллекцию СибГМУ «Doctors are heroes» вошли четыре рисованных персонажа, символизирующие медицинских работников разных специализаций. Вырученные деньги будут направлены в эндаумент-фонд СибГМУ.

«Мы следим за новыми технологиями не только в науке, медицине и образовании, но и за тем, чем интересуются сегодняшние школьники. В прошлом году мы пришли в TikTok, а сейчас первыми среди российских вузов выпустили свою официальную коллекцию NFT-токенов. Тем самым хотим привлечь внимание подрастающего поколения к профессии врача, роли медицинских работников в современном мире, а также пополнить эндаумент-фонд», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Фото: 
Автор: 
Врач-педиатр самый добрый и внимательный из всех героев. Он заботится о будущем – о наших детях и может помочь даже самому маленькому пациенту, еще не умеющему говорить. Герой символизирует педиатрический факультет СибГМУ -
Врач общей практики или врач-терапевт – это настоящий детектив в медицине. Он должен быстро разобраться в проблеме, проанализировать симптомы и образ жизни, провести обследование, поставить диагноз и назначить лечение. Или направить к нужному врачу узкой специализации. Знает все практически про все заболевания, умеет вытянуть информацию из самого неразговорчивого пациента, лечит не болезни – лечит каждого отдельного человека в комплексе. Герой символизирует лечебный факультет СибГМУ. -
Медицину делают не только врачи. Чтобы было чем лечить пациентов, провизоры изобретают новые лекарства, создают фармацевтические производства, изучают свойства лекарственных трав и веществ. Герой символизирует фармацевтический факультет СибГМУ. -
Для спасения жизней людей в научных лабораториях кипит работа. Врачи-исследователи создают новые методы лечения и вакцины, делают 1000 и 1 вид разных анализов, конструируют медицинских роботов и новое оборудование. Герой символизирует медико-биологический факультет СибГМУ. -

Проект NFT-коллекции создавался командой университета с привлечением студентов, абитуриентов и школьников. Иллюстратором выступила студентка СибГМУ Александра Косова.

«COVID-19 очень ярко показал, какая профессия самая значимая для каждого из нас. Все медицинские работники — это команда, у которой есть одна общая цель: помощь людям. А наши абитуриенты и обучающиеся — это будущие супергерои. Мы хотим, чтобы это вдохновляло школьников выбирать для своего профессионального развития именно медицинские специальности», — пояснил Куликов.

Справка: NFT (non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен (виртуальная цифровая единица). Фактически это цифровой сертификат, подтверждающий право на владение цифровой единицей — картинкой, видео или звуком. Информация о владении тем или иным объектом хранится в открытом доступе на блокчейн-платформах.

Бум продаж NFT-токенов пришелся на 2021 год, на аукционах начали продавать права на владение мемами, картинами и публикациями в интернете. Так, например, первый пост в твиттере, написанный основателем платформы Джеком Дорси, продали за 2,9 млн долларов (более 215 млн рублей), Дорси пожертвовал эти деньги на благотворительность. По сути NFT никак не защищает от копирования цифрового актива, он только закрепляет право владения конкретного человека оригиналом произведения.

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