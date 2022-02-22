«Врачи — герои»: СибГМУ выпустил официальную коллекцию NFT-токенов

«Мы следим за новыми технологиями не только в науке, медицине и образовании, но и за тем, чем интересуются сегодняшние школьники. В прошлом году мы пришли в TikTok, а сейчас первыми среди российских вузов выпустили свою официальную коллекцию NFT-токенов. Тем самым хотим привлечь внимание подрастающего поколения к профессии врача, роли медицинских работников в современном мире, а также пополнить эндаумент-фонд», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Сибирский государственный медицинский университет выпустил коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT), посвященную врачам-героям . В коллекцию СибГМУ «Doctors are heroes» вошли четыре рисованных персонажа, символизирующие медицинских работников разных специализаций. Вырученные деньги будут направлены в эндаумент-фонд СибГМУ.

«COVID-19 очень ярко показал, какая профессия самая значимая для каждого из нас. Все медицинские работники — это команда, у которой есть одна общая цель: помощь людям. А наши абитуриенты и обучающиеся — это будущие супергерои. Мы хотим, чтобы это вдохновляло школьников выбирать для своего профессионального развития именно медицинские специальности», — пояснил Куликов.

Справка: NFT (non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен (виртуальная цифровая единица). Фактически это цифровой сертификат, подтверждающий право на владение цифровой единицей — картинкой, видео или звуком. Информация о владении тем или иным объектом хранится в открытом доступе на блокчейн-платформах.

Бум продаж NFT-токенов пришелся на 2021 год, на аукционах начали продавать права на владение мемами, картинами и публикациями в интернете. Так, например, первый пост в твиттере, написанный основателем платформы Джеком Дорси, продали за 2,9 млн долларов (более 215 млн рублей), Дорси пожертвовал эти деньги на благотворительность. По сути NFT никак не защищает от копирования цифрового актива, он только закрепляет право владения конкретного человека оригиналом произведения.