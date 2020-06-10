СибГМУ расторг договор аренды с сетью детских садов «Медвежонок»
«Договор аренды здания СибГМУ по адресу Белинского, 44 был расторгнут в связи с тем, что арендатор с сентября 2017 года не производит оплату аренды в полном объеме и делает это исключительно по исполнительным листам в судебном порядке. Также АНО «Медвежонок» не оплачивает расходы за коммунальные услуги. Университет планирует использовать это здание для собственной уставной деятельности. Дошкольное образование и услуги по присмотру и уходу за детьми не входят в уставную деятельность СибГМУ», — прокомментировала ТВ2 пресс-служба вуза свое решение.
Детский сад на Белинского, 44 ранее был ведомственным и принадлежал медуниверситету. Затем, когда вузы стали избавляться от непрофильной деятельности, то СибГМУ на условиях аренды передал здание детского сада частной сети «Медвежонок».
Владелец сети детских садов Владислав Мальцев не отрицает, что из-за проблем с лицензией у него накопились долги в 2 млн рублей по аренде здания. «На Белинского, 44 сейчас у нас заканчивается договор аренды и поскольку у нас есть задолженность, то у СибГМУ есть все основания расторгнуть с нами договор, — рассказал Мальцев ТВ2 .— Но за пять лет аренды мы заплатили СибГМУ 8,5 млн рублей и потратили на ремонт здания почти 18 млн рублей. Поменяли окна, заменили крышу, площадки сделали. А сейчас у нас здание забирают. 140 детей нам надо распустить до 1 сентября. Город предложил обменять это здание на другую недвижимость, но в медуниверситете не соглашаются. Хотя мы готовы закрыть задолженность до конца лета».
Родители, с которыми удалось поговорить ТВ2, пока не в курсе, что детский сад на Белинского, 44 закрывается.
Напомним, Владислав Мальцев выиграл суды в двух инстанциях у комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. Далее он намерен вернуть через суд 6,5 млн рублей, которые недополучил от государства в виде субсидий. Практически год бизнесмен содержал один из своих садов на Партизанской, 21/1 за счет личных средств, так как не мог получить субсидию. Ему не давали лицензию из-за незаконного предписания, которое было сделано начальником отдела комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Натальей Киселевой.
Помещения детского сада на Вавилова, 6 Владислав Мальцев получил от ТНЦ в безвозмездное пользование, когда ученые Академгородка избавлялись от непрофильной деятельности. По бывшему садику ТГАСУ на Партизанской, 21/1 у «Медвежонка» идет подготовка документов по передаче здания в безвозмездное пользование.
Для справки: Непосредственное руководство детской организацией развития ребенка – детский сад «Медвежонок» осуществляется директором Мальцевым Владиславом Александровичем. У детского сада 5 филиалов — на Белинского, 44, Вавилова, 6, Партизанской 21/1, Развития, 3 и Алтайской 8/3.
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