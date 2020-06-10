СибГМУ расторг договор аренды с сетью детских садов «Медвежонок»

«Договор аренды здания СибГМУ по адресу Белинского, 44 был расторгнут в связи с тем, что арендатор с сентября 2017 года не производит оплату аренды в полном объеме и делает это исключительно по исполнительным листам в судебном порядке. Также АНО «Медвежонок» не оплачивает расходы за коммунальные услуги. Университет планирует использовать это здание для собственной уставной деятельности. Дошкольное образование и услуги по присмотру и уходу за детьми не входят в уставную деятельность СибГМУ», — прокомментировала ТВ2 пресс-служба вуза свое решение.

Владелец сети детских садов Владислав Мальцев не отрицает, что из-за проблем с лицензией у него накопились долги в 2 млн рублей по аренде здания. «На Белинского, 44 сейчас у нас заканчивается договор аренды и поскольку у нас есть задолженность, то у СибГМУ есть все основания расторгнуть с нами договор, — рассказал Мальцев ТВ2 .— Но за пять лет аренды мы заплатили СибГМУ 8,5 млн рублей и потратили на ремонт здания почти 18 млн рублей. Поменяли окна, заменили крышу, площадки сделали. А сейчас у нас здание забирают. 140 детей нам надо распустить до 1 сентября. Город предложил обменять это здание на другую недвижимость, но в медуниверситете не соглашаются. Хотя мы готовы закрыть задолженность до конца лета».





Родители, с которыми удалось поговорить ТВ2, пока не в курсе, что детский сад на Белинского, 44 закрывается.



Напомним, Владислав Мальцев выиграл суды в двух инстанциях у комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. Далее он намерен вернуть через суд 6,5 млн рублей, которые недополучил от государства в виде субсидий. Практически год бизнесмен содержал один из своих садов на Партизанской, 21/1 за счет личных средств, так как не мог получить субсидию. Ему не давали лицензию из-за незаконного предписания, которое было сделано начальником отдела комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области Натальей Киселевой.





Помещения детского сада на Вавилова, 6 Владислав Мальцев получил от ТНЦ в безвозмездное пользование, когда ученые Академгородка избавлялись от непрофильной деятельности. По бывшему садику ТГАСУ на Партизанской, 21/1 у «Медвежонка» идет подготовка документов по передаче здания в безвозмездное пользование.



Для справки: Непосредственное руководство детской организацией развития ребенка – детский сад «Медвежонок» осуществляется директором Мальцевым Владиславом Александровичем. У детского сада 5 филиалов — на Белинского, 44, Вавилова, 6, Партизанской 21/1, Развития, 3 и Алтайской 8/3.