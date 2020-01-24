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24 января,
2020
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СибГМУ приглашает томичей поддержать маленьких пациентов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

СибГМУ приглашает всех желающих принять участие во всероссийской акции «Коробка храбрости», которая организована Центром корпоративного волонтерства «ДаДобро» при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики». Информация об акции опубликована в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

СибГМУ приглашает томичей поддержать маленьких пациентов
Фото: взято из официального паблика СибГМУ в "ВКонтакте"

«Волонтеры установят в детских медицинских учреждениях возле процедурных кабинетов «Коробки храбрости», в которых будут храниться небольшие подарки — призы за смелость. Ребенок, перенесший болезненную или просто неприятную процедуру, сможет выбрать из такой коробки любую понравившуюся «награду» - машинку, куклу или набор цветных карандашей», — говорится в сообщении.


Коробка для сбора подарков уже установлена на первом этаже главного корпуса СибГМУ. Принести можно: наборы «Lego» для разного возраста, конструкторы, пазлы и наборы для творчества, канцелярские товары, машинки, настольные игры и наборы для игры в доктора, полицейского, пожарного и другие.


Отмечается, что в больницу передаются только новые игрушки в упаковке, мягкие игрушки запрещены. Также, если кто-то хочет передать в больницу книгу, то книга не должна быть грустной и вызвать у ребенка слезы.

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